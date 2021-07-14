РЭНЕРА модернизирует производство катодных порошков для накопителей энергии

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Компания-интегратор атомной отрасли по системам накопления ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») завершила первый этап проекта технического перевооружения участка производства порошков катодных материалов на площадке Новосибирского завода химконцентратов (ПАО «НЗХК»; также входит в топливный дивизион Росатома). По итогам реализации проекта планируется кратно нарастить объемы выпускаемой продукции, а также запустить новую продуктовую линейку.

В настоящее время новосибирское подразделение ООО «РЭНЕРА» — единственное в России промышленное производство литированного оксида кобальта (LiCoO2), данная продукция поставляется предприятиям Госкорпорации «Роскосмос» и применяется в производстве литий-ионных батарей для нужд космической отрасли. Выполненный перенос производственного участка в новое здание на территории завода позволил усовершенствовать и оптимизировать технологический процесс, что должно способствовать повышению стабильности производства и качества продукции.

«Потребность рынка в качественном катодном материале ежегодно растет. Совершенствование технологий и расширение производственного участка необходимо, чтобы обеспечить нужды других российских производителей литий-ионных аккумуляторных батарей с применением кобальтата лития. Такие литий-ионные аккумуляторы применяются в изготовлении легких, портативных изделий, которые требуют большую емкость и высокую скорости заряда/разряда», — отметил директор обособленного подразделения ООО «РЭНЕРА» в Новосибирске Вадим Новиков.

ООО «РЭНЕРА» планирует дальнейшую модернизацию производства катодных материалов в Новосибирске. Проект технологического перевооружения направлен на кратное увеличение объема выпускаемой продукции, а также расширение продуктовой линейки катодных материалов. В частности, планируется производство составов литий-железо-фосфат LiFePO4 (тип LFP), литированного оксид никель-кобальт-алюминия LiА[NiYCoZAlX]O2 (тип NCА), литий-никель-марганец-кобальт-оксид LiА[NiYMnXCoZ]O2 (тип NMC). Также изучается потребность в порошках электродных материалов для натрий-ионных аккумуляторов типа фторидофосфат ванадия-натрия (типа NVPF) и орто-пиросфат-железа-натрия (типа NFePP) для натрий-ионных аккумуляторов с целью организации промышленного производства в требуемых объемах.

Выпуск новых катодных материалов в промышленных масштабах позволит обеспечить потенциальные потребности собственной технологической цепочки ООО «РЭНЕРА» в необходимом сырье для производства литий-ионных аккумуляторов, а также нужды других российских производителей накопителей энергии. В настоящее время в России отсутствует крупномасштабное промышленное производство указанных типов порошков.

Производство катодных материалов на площадке НЗХК действует с 2012 года. ООО «Катодные материалы», изначально организованное для производства литий-кобальтовых порошков, позже было преобразовано в ООО «РЭНЕРА», на базе которого был создан отраслевой интегратор по системам и технологиям накопления энергии.

Для справки:

ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») — активно развивающийся отраслевой интегратор Росатома в области систем накопления электроэнергии. Компания занимается литий-ионными аккумуляторными батареями для внутризаводской и логистической электротехники, а также предлагает решения для аварийного и бесперебойного энергоснабжения, сглаживания пиков нагрузки в электросети, накопители энергии для гибридных систем.

Наличие собственного R&D центра позволяет разрабатывать, наряду с типовыми системами, комплексные решения под индивидуальные требования заказчика. Команда сопровождает проект от НИОКР до производства, осуществляет сервисное обслуживание. На счету интегратора десятки реализованных проектов, в разработке находятся решения единичной мощностью до 1 МВТ. https://renera.ru/

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. В этом году компания отмечает свой юбилей — 25 лет. Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции.

Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru