Компания «Сарштедт» запустила производство в петербургском индустриальном парке «Марьино»

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В июне немецкая Sarstedt запустила производство на своём предприятии в индустриальном парке «Марьино» в Петербурге. Инвестиции в строительство завода составили порядка 1,5 млрд рублей.

Строительство завода началось два года назад на участке в 4 га, приобретённом у ВТБ.

На первом этапе была запущена линия по производству систем взятия капиллярной крови, в текущем году также планируется установить оборудование для производства систем взятия венозной крови.

А с выходом предприятия на полную мощность Sarstedt намерена максимально заменить собственный импорт российской продукцией по взятию крови и начать экспортные поставки.