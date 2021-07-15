Компания «Сарштедт» запустила производство в петербургском индустриальном парке «Марьино»
В июне немецкая Sarstedt запустила производство на своём предприятии в индустриальном парке «Марьино» в Петербурге. Инвестиции в строительство завода составили порядка 1,5 млрд рублей.
Строительство завода началось два года назад на участке в 4 га, приобретённом у ВТБ.
На первом этапе была запущена линия по производству систем взятия капиллярной крови, в текущем году также планируется установить оборудование для производства систем взятия венозной крови.
А с выходом предприятия на полную мощность Sarstedt намерена максимально заменить собственный импорт российской продукцией по взятию крови и начать экспортные поставки.
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