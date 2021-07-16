Рабочее четырехполосное движение запустили по мосту через Сок в Самарской области

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В Самарской области 16 июля, запустили рабочее движение по всем четырем полосам на мосту через реку Сок на дороге «Волжский — Курумоч — М-5 «Урал». Основные работы по реконструкции переправы завершены, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Два месяца назад — в середине мая — было запущено движение по новому мосту через Сок, а проезд по старой переправе закрыли. За это время подрядчик восстановил мостовое полотно, отремонтировал проезжую часть и подходы к мосту.

Пост сделан с содействием блогера artal!