Новые самолеты пополнили парк компании «Хабаровские авиалинии»

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Это позволит в перспективе увеличить частоту рейсов в северные районы края и повысить качество транспортного обслуживания.

Два новых самолета L-410 вылетели в свои первые рейсы в села Богородское и Аян. На их бортах красуется новая ливрея «Хабавиа» — с профилем первопроходца Ерофея Хабарова, выполненным в цветах регионального флага.

Первым пассажиром борта, названного именем бывшего первого секретаря Хабаровского крайкома КПСС Алексея Климентьевича Черного, стал хабаровчанин Дмитрий Шульгин. На память ему вручили книгу о видном государственном деятеле, которую подписал врио губернатора Хабаровского края. Второй самолет получил имя первого губернатора Приамурья барона Андрея Николаевича Корфа.

L-410 UVP E-20 собирают на Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге по проекту чешской компании LET Aircraft Industries. Это многоцелевые двухмоторные воздушные суда 4 класса вместимостью 15-19 пассажиров, способные совершать перелеты на расстояние до 1,5 тыс. километров. Их можно эксплуатировать на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими (850 метров) взлетно-посадочными полосами.У «Хабавиа» уже было четыре L-410. В прошлом году ими выполнено 667 регулярных рейсов. Всего в авиапарке «Хабаровских авиалиний» вместе с новинками — 12 воздушных судов.