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Шесть лет строительства в шести минутах ролика!

Смотрите хронику возведения Амурского ГПЗ, одного из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Данным проектом НИПИГАЗ управляет в качестве генерального подрядчика.

Первые работы на будущей площадке строительства начались 1 августа 2015 года. В этом же году погрузили первую сваю, в 2017 — заложили первый фундамент. Параллельно возводилась транспортная инфраструктура: дороги, мосты, железнодорожные пути, причал. В навигацию 2018 года на площадку впервые доставили крупногабаритное оборудование для первой технологической линии. К 2019 году Амурский ГПЗ стал приобретать узнаваемые очертания — на трех технологических линиях установили гигантские колонны газоразделения и холодные блоки.

9 июня 2021 года первую линию запустили в работу. Ключевые моменты проекта строительства Амурского ГПЗ — в нашем ретроспективном ролике.