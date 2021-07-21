Построенные сейнеры отправились на Камчатку

© amurnelma.ru

18 июля от причалов судостроительного завода имени Октябрьской революции отправились к месту назначения два малых рыболовных сейнера проекта 1338 К.

«МРС-888» и «МРС-999» с двумя перегонными экипажами и лоцманом пройдут до устья Амура и далее вдоль западного побережья Охотского моря повернут на Камчатский полуостров.

За два года АО «СЗОР» построил три таких судна для одного заказчика. Сейнер используется в прибрежном рыболовстве для добычи лосося, а также трески, палтуса, камбалы и наваги.

© amurnelma.ru

© amurnelma.ru

© amurnelma.ru

© amurnelma.ru

© amurnelma.ru