Построенные сейнеры отправились на Камчатку
18 июля от причалов судостроительного завода имени Октябрьской революции отправились к месту назначения два малых рыболовных сейнера проекта 1338 К.
«МРС-888» и «МРС-999» с двумя перегонными экипажами и лоцманом пройдут до устья Амура и далее вдоль западного побережья Охотского моря повернут на Камчатский полуостров.
За два года АО «СЗОР» построил три таких судна для одного заказчика. Сейнер используется в прибрежном рыболовстве для добычи лосося, а также трески, палтуса, камбалы и наваги.
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