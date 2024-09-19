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Двухпутную вставку построили вдоль русла реки Олекма. В тех местах, где возможно подтопление, обустроили бермы и водоотводы.

Всего в ходе работ уложили 6 км пути и 4 стрелочных перевода. Переработали более 20 тыс. м³ грунта, возвели 3 моста.

Чтобы сохранить вечную мерзлоту в основании железной дороги и исключить просадку пути, отсыпали 17,6 тыс. м³ охлаждающей скальной наброски.

Завершение модернизации линии Хани — Тында, на которой находится перегон Хорогочи — Моховой, повысит её провозную способность к концу 2024 года до 55 млн т.

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