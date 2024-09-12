Амурский ГХК в августе 2024

Последний месяц лета выдался на Амурском ГХК жарким — работа кипела не только на строительной площадке, но и на мероприятиях в Свободном. Но обо всем по порядку.

Важный этап: на АГХК началась подготовка к приёмке первого газа. В августе была выполнена врезка в магистральный газопровод «Сила Сибири», начались пневматические испытания газопроводов. Это важный этап для обеспечения тепловой энергии и отопления объектов комплекса. В сентябре газ поступит на автоматизированную газораспределительную станцию (АГРС), в октябре — на общезаводскую котельную и начнется ее эксплуатация.

Очередной рекорд: на объектах строительства задействованы уже более 20 тысяч человек, а пика мы ожидаем весной будущего года.

На полимерных установках Амурского ГХК установили уже 6 единиц крупногабаритного технологического оборудования — 3 газофазных реакторов полимеризации этилена и 3 теплообменников. Мы рассказывали вам ранее, что вес одного реактора — 490 тонн, высота — 43,6 метра, диаметр — 9 метров. Эти агрегаты предназначены для синтеза полиэтилена низкого давления в газовой фазе.

Завершаются работы по бетонированию площадки установки пиролиза. К началу сентября сюда было погружено уже 110 014 м3 бетона!!! Ведётся подготовка к подаче напряжения на главную энергомощность установки — Подстанцию № 1. Выполняется монтаж самого высокого факела России — его высота составит 180 метров.

Активными темпами ведутся работы по строительству логистического комплекса, железнодорожной инфраструктуры и ремонтно-механического цеха.

А еще август для Амурского ГХК выдался урожайным на реализацию социальных проектов с огромным охватом жителей Свободного и гостей города.

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