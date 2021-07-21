Первая партия вакцины «Спутник V» произведена во Вьетнаме

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21 июля 2021 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и государственная фармацевтическая компания Вьетнама VABIOTECH объявили о производстве тестовой партии российской вакцины «Спутник V».

Образцы первой партии препарата направлены в НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи для контроля качества. РФПИ и VABIOTECH активно осуществляют процесс технологического трансфера.

VABIOTECH является государственной компаний номер один во Вьетнаме по производству вакцин и биологических препаратов. Ранее предприятие принадлежало Национальному институту гигиены и эпидемиологии (NIHE, Ханой-Вьетнам). В мае 2007 года VABIOTECH был отделен от NIHE и стал независимой компанией под руководством Министерства здравоохранения Вьетнама. В июне 2010 года VABIOTECH была преобразована в государственную компанию с ограниченной ответственностью.

Будучи крупнейшим производителем, отвечающим требованиям GMP, и поставщиком вакцин для Национальной программы иммунизации во Вьетнаме компания VABIOTECH вносит значительный вклад в профилактику, устранение и постепенное искоренение опасных инфекционных заболеваний.

На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 68 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики, Сан-Марино, ОАЭ, Филиппин и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» — одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

Вакцина «Спутник V» создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

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@sputnikvaccine

В пятницу 23 марта 2021 года, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Социалистической Республики Вьетнам. Регистрация «Спутник V» осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Консультативный совет по регистрации оборота лекарственных средств и лекарственных ингредиентов при Министерстве здравоохранения одобрил «Спутник V» для срочного использования во Вьетнаме.

Вьетнам стал 56-й страной, в которой одобрено применение российской вакцины.

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