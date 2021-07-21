Программный комплекс управления складом компании «Войсман» внесен в Реестр российских программ

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Разработанное ООО «Войсман», резидентом Технопарка высоких технологий Свердловской области, программное обеспечение включено Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Программно-аппаратный комплекс «VOICEMAN. Система управления процессами с помощью голосового управления» — успешно работает в крупных торговых, логистических и транспортных компаниях страны. Теперь она официально внесена в Единый Реестр приказом министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Запись в реестре № 11074 от 20.07.2021 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.07.2021 № 736. Класс программного обеспечения по классификатору программного обеспечения, утвержденному приказом от 22.09.2020 № 486. Основной класс: 05.15 Информационные системы для решения специфических отраслевых задач.

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Денис Голуб, сооснователь и генеральный директор компании-разработчика прокомментировал: «В этом событии для нас два важных момента. Первый- это официальное признание государством нашей разработки, ее надежности и эффективности. Второе — теперь мы сможем снизить цену для наших клиентов, так как внесение в Реестр освобождает нас от уплаты НДС на лицензию, и наш продукт станет доступней для компаний, стремящихся к системности и эффективному контролю за происходящим на их складах и бэк-офисах».

Александр Эбергард — генеральный директор технопарка высоких технологий «Университетский» также оценил событие: «Приятно отметить, что наши резиденты достигают того уровня в своем развитии, когда важны не только идея и продажи, но и документальное обеспечение бизнеса — сертификация, включение в профильные Реестры и подобное, это придает их проектам устойчивость и дополнительную надежность в глазах потенциальных клиентов».

Суть разработки «Войсман» — это программно-аппаратный комплекс управления складом для обеспечения эффективного выполнения складских операций, который интегрируется с любой учетной системой склада (WMS). Система «Войсман» позволяет оптимизировать бизнес-процессы склада, упростить управление рабочей нагрузкой и сотрудниками склада. Система предоставляет возможности управленческому звену контролировать складские процессы и при необходимости вносить изменения в режиме реального времени.

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Голосовое сопровождение позволяет освободить руки и глаза комплектовщика. Все инструкции по сборке заказа сотрудник получает голосом через наушники. Для идентификации складской позиции используется мобильный сканер, закрепленный на пальце. Данные о статусе сборки заказа на каждом этапе поступают в информационную систему без задержек. После завершения комплектации, заказ сразу поступает в зону упаковки.

За счёт постоянного внимания комплектовщика к сборке, процент ошибок, а значит, и возвратов товара, снижается практически до нуля, а скорость работы существенно возрастает. По опыту компании Гуд брейнс, скорость сборки с применением голосовых технологий в среднем увеличивается на 10-15% в сравнении с использованием терминалов сбора данных. При этом, возможно отслеживать товарные остатки и загрузку комплектовщиков в реальном времени, что позволяет планировать сезонные работы: например, упрощает привлечение дополнительной рабочей силы в период пиковых нагрузок. Обучение сотрудников работе с новой системой при этом занимает не более часа.

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© c.radikal.ru

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Подробнее о технологии Voiceman можно узнать на сайте компании: https://voice-man.ru