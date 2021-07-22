В Забайкальском крае введён в эксплуатацию ГОК «Наседкино»

© www.vedomosti.ru Группа компаний «Мангазея» ввела в эксплуатацию месторождение Наседкино в Могочинском районе. Выход Наседкино на проектную мощность в 1 миллион тонн руды в год с извлечением более 90% обеспечит добычу до 2,5 тонны золота в год. C вводом в эксплуатацию нового объекта «Мангазея Золото» станет 15-ой крупнейшей золотодобывающей компанией России.Суммарный объем инвестиций в развитие месторождения превышает 13,6 млрд рублей.

Благодаря развитию комбината в Могочинском районе появится 550 рабочих мест.

Отмечено, что запуск ГОК «Наседкино» — это пример успешного и качественного сотрудничества бизнеса и власти на территории Забайкальского края. Проект входит в территорию опережающего развития «Забайкалье», которая дает ряд преференций инвесторам. В свою очередь, создание современного предприятия с инфраструктурой, привлекательными условиями работы способствует не только общему развитию рынка, но и экономическому росту региона.

Комбинат «Наседкино» построен за короткий срок — с момента получения разрешения на строительство комбината и до официального запуска прошло всего три года. В конце 2020 года предприятие работало в режиме пусконаладочных работ. В настоящий момент оно уже может безопасно эксплуатироваться в соответствии с регламентами и проектной документацией, согласованной Главгосэкспертизой.

«Мы рады объявить об успешном запуске в промышленную эксплуатацию ГОК „Наседкино“ — главного инвестиционного проекта ГК „Мангазея“. Ввод в эксплуатацию „Наседкино“ имеет стратегическое значение для нас и открывает серьезные перспективы для золотодобывающего бизнеса всей группы компаний», — прокомментировал генеральный директор ООО «Мангазея Золото» Михаил Гусев.

Фабрика «Наседкино» оснащена техникой высочайшего уровня — все предприятие управляется из единого центра (ЦУП), реализованного на базе программно-аппаратного комплекса Siemens с использованием контроллеров PLS 400. Также на предприятии используется горнодобывающее оборудование ведущих мировых производителей: CITIC, FLSmidth, Metso и Warman.

Лицензия на геологическое изучение, поиск и оценку полезных ископаемых на месторождении «Наседкино» принадлежит компании ООО «Дальцветмет», входящей в ГК «Мангазея».

Напомним, месторождение Наседкино, расположенное в Могочинском районе Забайкальского края, является одним из флагманских проектов ТОР «Забайкалье», главным инвестиционным активом группы «Мангазея».

С 2018 года ГК «Мангазея» обладает разрешением на строительство горно-обогатительного комбината Наседкино в Могочинском районе Забайкальского края. В состав месторождения входят четыре участка. Подтвержденные запасы составляют 23,9 тонны золота. Содержание золота в руде — от 1,4 до 2,9 г/т. Расчетные объемы добычи фабрики — 1 млн тонн руды и до 2,5 тонны золота в год.

Справка о месторождении Наседкино

Месторождение Наседкино, расположенное в Могочинском районе Забайкальского края Российской Федерации, является одним из флагманских проектов ТОР «Забайкалье», главным инвестиционным активом группы «Мангазея». Суммарный объем инвестиций в развитие месторождения превышает 13,6 млрд рублей.

С 2018 года ГК «Мангазея» обладает разрешением на строительство горно-обогатительного комбината Наседкино в Могочинском районе Забайкальского края. В состав месторождения входят четыре участка. Подтвержденные запасы составляют 23,9 тонны золота. Содержание золота в руде — от 1,4 до 2,9 г/т. Расчетные объемы добычи фабрики — 1 млн тонн руды и до 2,5 тонн золота в год.

Технологическое оснащение Наседкино отвечает самым высоким требованиям. На предприятии используется оборудование ведущих зарубежных производителей: CITIC, FLSmidth, Metso и Warman. На месторождении также работает новейшая грузовая техника: самосвалы БелАЗ, экскаваторы и погрузчики Komatsu.

Локальное управление фабрикой реализовано на базе программно-аппаратного комплекса Siemens с использованием контроллеров PLS 400. Все производственные процессы ГОК — трехстадиальноедробление, измельчение, гравитация, интенсивное цианирование, сгущение, сорбция, десорбция — интегрированы в единую систему и могут управляться со смартфона. Производство подключено к высокоскоростному интернету по оптоволокну, скорость передачи данных составляет 300 Мбит/с.

На территории Наседкино построен современный вахтовый поселок вместимостью 500 человек. В каждом жилом модуле сделан современный ремонт, проведены точки доступа Wi-fi. На предприятии предоставляются услуги прачки, швеи, уборки помещений и др., а также построен спортивный комплекс. В будущем планируется дальнейшее облагораживание территории.