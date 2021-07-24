Российские школьники обновили рекорд по золотым медалям на Международной олимпиаде по физике

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Все пять членов российской сборной завоевали золотые медали на 51-й Международной олимпиаде по физике (IPhO 2021). Таким образом, ребята обновили рекорд выступлений прошлого года, когда каждый участник команды также завоевал золотую медаль. В олимпиаде приняли участие 368 школьников из 76 стран мира.

Нашу страну представляли: Матвей Князев (Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область), Николай Кононенко (Школа № 57, г. Москва), Денис Исмагилов (Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область), Артемий Новиков (Бауманская инженерная школа № 1580, г. Москва), Данила Самоделкин (Школа № 2007 ФМШ, г. Москва).

Команда для участия в Международной физической олимпиаде традиционно формировалась из тех, кто ярче всего проявил себя на Всероссийской олимпиаде школьников по физике. Дальнейшая подготовка участников велась на учебно-тренировочных сборах на базе МФТИ и квалификационных сборах на базе Образовательного центра «Сириус».