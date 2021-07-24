Российские школьники стали обладателями четырёх медалей на Международной биологической олимпиаде
2 золотых и 2 серебряных медали получили российские школьники на 32-й Международной биологической олимпиаде (IBO Challenge 2021), которая прошла в г. Лиссабоне (Португалия). Всего в олимпиаде приняли участие 304 школьника из 76 стран.
Золотые медали завоевали Давид Жеглов (школа № 171, г. Москва) и Михаил Хандохин (школа № 7, г. Нижний Новгород). Обладателями серебряных медалей стали Иван Прохоров (общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, г. Москва) и Евгений Яйлоян (школа «Интеллектуал», г. Москва).
В неофициальном медальном зачете российская сборная уступила только командам Китая и Республики Тайвань, разделив второе место с командой из США.
Состав сборной формируется из победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников. Подготовка сборной проходила на базе биологического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (МГУ) и Образовательного центра «Сириус».
Руководителем сборной выступил профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) Александр Рубцов, заместители — доцент МГУ Галина Белякова, старший преподаватель МГУ Евгений Шилов, аспирант МГУ Виктория Лавренова.
Справочно
В 2020 году вместо 31-й Международной биологической олимпиады для школьников в связи с эпидемиологической ситуацией состоялось состязание IBO Challenge — 2020. По итогам соревнования сборная Российской Федерации, состоявшая из четырёх школьников, завоевала три золотые и одну серебряную медаль.
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