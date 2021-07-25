Обзор новых и реконструированных спортивных комплексов

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Новый спорткомплекс «Коломенский» открылся в Москве

Двухэтажное здание площадью 5,4 тыс. кв. метров расположено в районе Нагатино-Садовники по адресу: Коломенский проезд, д. 15А. Возведение комплекса началось в 2012 году, а завершилось в 2021-м.

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В комплексе создана безбарьерная среда, есть все условия для комфортного пребывания и занятий спортом посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

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В здании разместились два бассейна: крытый на четыре дорожки и со специальным устройством для плавного входа в воду, а также малый терапевтический для проведения лечебных процедур с зоной гидромассажа. Погреться спортсмены смогут в финских саунах.

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У крытого бассейна установлены трибуны на 56 мест, оборудованы раздевалки, кабинеты массажа и медицинского работника.

Помимо этого, в комплексе созданы:

универсальный спортзал для занятий по разным дисциплинам с трибунами на 126 мест;

тренажерный зал для силовых тренировок с универсальным оборудованием, гантелями и штангами;

зал для суставно-мышечной и двигательной реабилитации с современными пневматическими тренажерами;

зал для игры в шашки и шахматы;

кафе на 32 места.

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Также в учреждении есть реабилитационный тренажер DAVID. Его используют для восстановления пояснично-крестцового, грудного и шейного отделов позвоночника, плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов. Он укрепляет межсуставные мышцы и соединения, увеличивает объем движений.

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Программное обеспечение с биологической обратной связью позволяет оценивать эффективность тренировок и при необходимости проводить коррекцию нагрузки, основываясь на результатах индивидуального тестирования спортсмена.

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Прилегающая к комплексу территория благоустроена: здесь высажено свыше 300 деревьев и установлены малые архитектурные формы. Кроме того, рядом оборудованы автомобильные и велосипедные парковки.

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У входа расположена зона для мойки инвалидных колясок, а в самом здании в навигации преобладает желтый цвет. Он используется для обозначения объектов для маломобильных людей.

В спорткомплексе будут организованы групповые и индивидуальные тренировки учащихся городских школ, среди которых воспитанники Спортивно-адаптивной школы, СШОР № 54 «Ориента» и др.

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До конца 2021 года в Москве планируется завершить возведение еще свыше 20 учреждений спорта, среди которых Ледовый дворец в районе Солнцево, ВМХ-велодром в районе Дмитровский, Международный центр самбо в «Лужниках».

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Новый ФОК открылся в рабочем поселке Старожилово Рязанской области

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На его строительство было направлено свыше 140 млн. 792 тыс. рублей из федерального и областного бюджетов. Созданы современные условия для занятий физкультурой и спортом. Глава региона осмотрел бассейн, боксерский ринг, сделанный по олимпийским стандартам, спортивный, тренажерный и хореографический залы, восстановительный центр для спортсменов и ряд других помещений, пообщался с тренерским составом и воспитанниками спортшколы, которая работает на базе комплекса. По просьбе детской команды по мини-футболу глава региона оставил памятную надпись на мяче. Современное оборудование и оснащение ФОКа позволяет проводить соревнования не только муниципального, но и регионального уровня.

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Обновленный стадион «Водник» открылся в городе Бор Нижегородской области

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В городе Бор состоялось торжественное открытие стадиона «Водник» после реконструкции здания. Стадион капитально отремонтировали в рамках регионального проекта «Вам решать».Сумма финансирования составила 25 млн рублей.

Проект «Стадион „Водник“ — территория спорта» победил в голосовании, которое прошло в сентябре 2019 года. За общественно-значимый проект реконструкции стадиона проголосовали 2 789 человек, что составляет 40,87% от общего числа участников голосования (6 822 человека).

Ремонт здания начался 11 августа 2020 года. Специалисты ремонтировали кровлю, фасад, входную группу, заменяли системы водоснабжения и канализации, напольное покрытие, проводили монтаж вентиляции, электромонтажные и отделочные работы, обеспечили подключение к системе горячего водоснабжения.

Также в 2020 году в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» на территории стадиона «Водник» была установлена спортивная площадка для выполнения нормативов ГТО. Оборудование для площадки приобретено министерством спорта Нижегородской области за счет средств федерального и областного бюджетов на сумму 1 млн 67 тыс. рублей. Монтаж оборудования и обустройство основания площадки осуществлялся на средства бюджета городского округа г. Бор в размере 960 тысяч рублей.

В Нижнем Новгороде состоялось открытие трамплина К-60

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На территории спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью состоялось торжественное открытие трамплина К-60

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«Горьковская школа «летающих лыжников» славилась не только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами. К счастью, удалось сохранить заложенные тогда традиции. Нижний Новгород обладает всем необходимым, чтобы развивать этот прекрасный вид спорта. Это касается и тренировочного процесса, и проведения соревнований всероссийского уровня.

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К 300-летию Кузбасса в Мысках отремонтировали спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп»

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Работы на объекте стартовали в ноябре 2020 года. Строители провели перепланировку здания 1976 года постройки, заменили инженерные коммуникации и кровлю, отремонтировали фасад и внутренние помещения.

На обновление спорткомплекса направлено около 20 млн рублей в рамках соглашения о социальном партнерстве местной администрации с угольной компанией «Сибантрацит». Еще на 3 млн рублей было приобретено оборудование и спортинвентарь, сейчас завершается его монтаж. К середине апреля спорткомплекс распахнет двери для посетителей.

Как сообщили в местной администрации, только в спортивной школе имени А. Воронина при «Олимпе» занимаются более 450 человек. Среди видов спорта — тяжелая атлетика, баскетбол, дзюдо, футбол и каратэ. Воспитанники спортивной школы: чемпионка России по тяжелой атлетике Наталья Елуфимова, призер первенства Европы, победитель первенства России по тяжелой атлетике Татьяна Тыдыякова, чемпион мира, Европы и России по пауэрлифтингу Евгений Тимофеев.

В центре вахтового поселка Олимпиадинского ГОКа в Красноярском крае открылся культурно-спортивный комплекс

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В современном спортивном объекте — зал с новенькими тренажерами, игровой зал для матчей по футболу, баскетболу (и настольному теннису!), тренерские кабинеты, медицинский блок, раздевалки, сауна и другие необходимые для полноценных тренировок помещения. Не будем забывать, что центр не только спортивный, но и культурный, поэтому здесь и кинозал имеется.

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Даже суровой зимой (а какая еще бывает в наших краях!) заниматься любимым спортом будет комфортно — об этом позаботились отвечавшие за проект коллеги из «Полюс Проекта» и «Полюс Строя». При сооружении был применен целый ряд технологий по энергосбережению, теплоизоляции, звукоизоляции, устойчивости к нагрузкам снегового покрова. В честь открытия состоялся товарищеский матч по футболу между командами «Фабрика» и «Горняк»

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В Северском районе Краснодарского края открыли новую спортивную базу

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Стадион с гостиницами для спортсменов в поселке Афипском создали в рамках краевой госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Спортивная база состоит из стадиона с легкоатлетическими дорожками и футбольным полем с искусственным покрытием, двух гостиниц для спортсменов на 77 мест.

Здесь также предусмотрели тренировочные площадки, зрительские трибуны на 990 мест и административные помещения, благоустроили прилегающую территорию и парковку на 150 автомобилей.

Пост сделан совместно с блогером Human RS!

https://vk.com/mossobyanin?w=wall265870743_734748

https://stroi.mos.ru/photo_lines/biezbar-iernaia-srieda-bassieiny-i-trienazhiery-spietsializirovannyi-fok-v-raionie-naghatino-sadovniki

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/1227657/

https://nnov.er.ru/activity/news/obnovlennyj-stadion-vodnik-otkrylsya-v-gorode-bor

https://government-nnov.ru/?id=273328

https://ako.ru/news/detail/k-300-letiyu-kuzbassa-v-myskakh-otremontirovali-sportivno-ozdorovitelnyy-kompleks-olimp

https://vk.com/pao_polyus?w=wall-115957593_15311

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/585804/