Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в марте 2024 года

Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в марте 2024 года было открыто 15 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущено 7 новых крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый (всего 20,7 млрд рублей).

Общий объём вложенных средств в проекты составляет более 23 млрд рублей (по 1 объекту объём инвестиций неизвестен).

В обзор вошли предприятия:

— молочные комплексы — 5

— пищевая промышленность — 3

— переработка масличных — 3

— тепличные комплексы — 2

— птицеводство — 1

— корма для животных — 1

Вторая очередь тепличного комплекса площадью в 11,5 га открыта в Ленинградской области

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ООО «Дары природы» завершило строительство второй очереди комплекса площадью 11,5 га. На новых площадях будут выращиваться томаты. Запуск второй очереди позволил создать дополнительно 92 рабочих места. Стоимость проекта — 5 млрд рублей.

Общая производственная площадь тепличного комплекса ООО «Дары природы» составляет 20,6 га. Прогноз производства продукции в 2024 году — 5,1 тыс. тонн (томаты черри — 3,5 тыс. тонн, огурцы — 1,1 тыс. тонн, салаты — 0,5 тыс. тонн).

ГК «Эфко» открыла в Белгородской области белковый завод

Завод по производству функциональных белков и пищевых волокон открыл в городе Алексеевке Белгородской области масложировой холдинг «Эфко».

Объем вложений в проект составил 3,5 млрд руб. На предприятии предусмотрено 130 рабочих мест.

Основной продукцией предприятия будут соевые изоляты и концентраты, а также растительная клетчатка. Они предназначены для использования в мясоперерабатывающей, хлебобулочной и кондитерской промышленности.

Завод по производству кормов для домашних животных открылся в Липецкой области

11 марта компания «Петэксперт» на елецком участке особой экономической зоны «Липецк» официально открыла завод по производству кормов для домашних животных.

Общая площадь завода составляет 18 тыс. кв. м., где 16 тыс. кв. м. занимает производственный цех.

Производственная мощность первой очереди завода — 20 тыс. тонн сухих кормов премиум и супер-премиум классов в год. На данный момент объём производства составляет 10 тыс. тонн с выходом на полную мощность первой очереди до конца 2024 года.

Совокупный объём инвестиций в производство составил более 3 млрд рублей с созданием 150 рабочих мест.

В Новосибирской области открыт молочный завод

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ГК «Толмачёвское» открыла в селе Красноглинном недалеко от г. Обь крупный молокозавод.

Предприятие будет перерабатывать 40 тонн сырого молока (14,6 тыс. тонн в год).

По словам руководителя ГК «Толмачёвское» Александра Кытманова, на новом предприятии процессы автоматизированы на 80%, а оборудование на 96% — российского производства.

Инвестиции в строительство составили 1,2 млрд рублей. Создано 70 рабочих мест.

АО «Ваганово» запустило роботизированный комплекс по производству молока

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13 марта АО «Ваганово» ввело в эксплуатацию роботизированный комплекс по производству молока в Промышленном районе Кемеровской области.

Инвестиции в строительство нового корпуса составили 470 млн рублей.

Комплекс включает в себя восемь роботов на 520 дойных коров.

При выходе на полную производственную мощность производство молока увеличится на 20%, или 12 тонн молока в сутки, по сравнению с 2023 годом.

Дмитрогорский молочный завод завершил масштабную модернизацию

Компания «Упаковочные системы» провела масштабную модернизацию Дмитрогорского молочного завода (входит в ГК «Агропромкомплектация») в Конаковском районе Тверской области, которая позволит предприятию увеличить переработку молока на 70%.

«В результате реализации проекта стоимостью 3,9 млрд рублей производственные мощности предприятия увеличатся на 70% и позволят перерабатывать до 470 тонн сырого молока ежедневно», — говорится в сообщении.

В Моршанском округе заработал маслоэкстракционный завод

«Моршанский маслоэкстракционный завод» мощностью переработки 600 тонн семян подсолнечника в сутки введён в эксплуатацию в Моршанском районе Тамбовской области.

Мощности маслоэкстракционного завода, с учётом дальнейшей модернизации, способны перерабатывать до 390 тысяч тонн подсолнечника в год. На предприятии производят подсолнечное масло, шрот и жмых, необходимые для производства комбикормов.

Стоимость проекта составила 2 млрд рублей.

В его состав входит элеватор мощностью 40 тысяч тонн единовременного хранения, в дальнейшем она будет увеличена вдвое, а также ёмкости для хранения подсолнечного масла объёмом 4 185 тонн.

Производственный корпус завода колбасных изделий запущен в Омске

В Омске состоялся пуск нового производственного корпуса завода колбасных изделий и полуфабрикатов компании «Сибирские колбасы» .

Благодаря модернизации производства компания увеличила объем выпуска продукции на 20%.

На предприятии проведена модернизация участка обвалки и жиловки мяса, отделения формовки, цеха полуфабрикатов, отделения термической обработки, участка охлаждения. В целом в создание нового производства вложено 800 миллионов рублей инвестиций.

На юге Карелии восстановлена молочная ферма на 400 голов крупного рогатого скота

Животноводческий комплекс по производству молока после капитального ремонта запустили в олонецком селе Видлица в Карелии. Готовность объекта на 400 голов дойного стада

«Фактически в регионе появилась новая ферма на 400 голов, с современным уже доильным залом. <…> Состоялся запуск этой фермы, и уже в апреле этот объект заработает в абсолютно штатном режиме», — сообщили в пресс-службе Правительства Республики.

Затраты составили 220 млн рублей.

В марийском Тушнуре построен новый животноводческий комплекс

В Новоторъяльском районе Республики колхоз «Первое Мая» реализовал инвестиционный проект по производству молока.

Предприятием построен животноводческий комплекс на 504 коров беспривязного содержания со встроенным доильно-молочным блоком. Строительство проводилось с 2022 года.

Объем инвестиций по проекту составил 291 млн рублей. Капиталовложения в проект позволили создать 26 новых рабочих мест.

Под Новосибирском открыли роботизированный комплекс по выращиванию роз

19 марта под Новосибирском заработал роботизированный комплекс по выращиванию горшечной розы селекции Kordana. Это первая за Уралом подобная установка, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Комплекс открыт на площадке тепличного комбината «Новосибирский», ранее такие цветы выращивались только в Ярославле. Реконструировано более 2,5 га теплиц.

В тепличном комбинате внедрили торфозабивную машину и робота-расстановщика, автоматическую моющую установку с фильтрацией воды, пневматические компрессоры для работы двигательных установок производства.

Роботизированный комплекс позволит осуществлять ежегодно производство 3-3,5 миллиона цветов.

В Бурятии открылся первый масличный завод полного цикла

22 марта в бурятском посёлке Медведчиково открылся первый масличный завод полного цикла, включающий закупку, производство, хранение, переработку семян, производство и реализацию прессованного рапсового и льняного масла и жмыха. В день открытия завод переработал первую партию масла из семян рапса.

На сегодня сумма инвестиций на строительство первой очереди завода составила более 200 млн. рублей.

Производственная мощность — до 100 тонн сырья в сутки, создано 30 новых рабочих мест.

В Башкирии открыт новый корпус птицефабрики «Чермасан»

26 марта состоялось открытие нового производственного корпуса птицефабрики «Чермасан» в Чекмагушевском районе Республики.

Как рассказал директор птицефабрики Булат Рафиков, благодаря открытию нового корпуса объемы производства халяльного мяса птицы вырастут до 480 тонн в год. Также будет создано 70 новых рабочих мест.

Год назад затраты на восстановление предприятия оценивалось в 240 млн рублей.

В Татарстане открыли новый завод отжима растительных масел

В Алексеевском районе Татарстана на территории крестьянско-фермерского хозяйства Самата Гатина построен завод по производству подсолнечного масла.

Работа на заводе практически полностью автоматизирована. Семена подогревают, чтобы получить как можно больше масла. Затем их выжимают прессом. Из оставшейся части получается жмых, который также будет использоваться в качестве кормовой добавки для КРС.

Производительность завода составляет до 60 тонн масла в сутки и столько же жмыха, а также 30 тонн лузги, которая используется для образования пара, необходимого в производстве и отопление помещения. За день перерабатывается 150 тонн сырья.

В производство инвестировано 110 млн рублей. Создано 20 рабочих мест.

В Омской области открыт крупный животноводческий комплекс

29 марта новый животноводческий комплекс АО «Племенной конный завод «Омский» открыт в Марьяновском районе Омской области. Комплекс рассчитан на 1800 голов дойного стада.

Производственная мощность составляет 16,2 тысячи тонн молока в год. Комплекс оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, одним из них является доильная установка типа «Карусель» на 60 мест.

В реализацию инвестиционного проекта было вложено более 2,1 млрд рублей.

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