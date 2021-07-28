«Омский завод инновационных технологий» открыл новый корпус по производству котельного оборудования

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В 2018 году предприятие получило льготный заем Фонда развития промышленности по программе «Проекты развития» в размере 300 млн рублей. Общий бюджет организации производства превысил 800 млн рублей. Компания в рамках этого проекта уже создала 250 новых высокопроизводительных рабочих мест и планирует в ближайшее время принять еще 29 сотрудников.

Строительство нового корпуса велось с 2019 года. Сейчас размещенное в нем производство заработало на полную мощность. Общая производительность предприятия выросла в 4,5 раза — до 13,5 тысячи тонн готовой продукции в год.

В настоящее время почти 60% российского рынка заняты импортным котельным оборудованием. Ввод нового комплекса поможет снизить зависимость от зарубежных поставок на 15%.

Компания выпускает водогрейные, паровые и термомаслянные котлы под брендом Lavart. Специально разработанная конструкция позволяет сократить расход топлива, а системы управления российского производства дают возможность использовать оборудование без постоянного присутствия оператора.

Котлы Lavart используются как для производства тепла в коммунальном хозяйстве, так и для сложных, энергоемких технологических производств. В начале июля 2021 года «ОмЗИТ» произвел специально разработанное котельное оборудование для нового научного комплекса станции «Восток-2» в Антарктиде, где температура воздуха опускается до -89°С. Среди других клиентов завода: «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл», которые используют омские котлы для оснащения модульных котельных, предназначенных для работы как на природном газе, так и на тяжелых сортах жидкого топлива в северных регионах России.

«Открытый с помощью Фонда развития промышленности новый корпус завода стал самым современным и технологически оснащенным производством котельного оборудования в Европе. В корпусе установлены роботизированные сварочные комплексы и новейшие современные образцы оборудования по обработке металла. Уникальность производства состоит еще в том, что весь процесс сварки проходит автоматически. Мы только задаем параметры и контролируем», — рассказал генеральный директор ЗАО «ОмЗИТ» Александр Коваленко.

Закупленное с помощью займа оборудование позволило снизить себестоимость продукции на 8%, повысить ее надежность, а также снизить вредные выбросы в атмосферу.