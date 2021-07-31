Маломерное судно «Таймылыр» передано делегации Республики Саха (Якутия)
Торжественная церемония передачи маломерного однопалубного металлического самоходного судна прошла сегодня
На протяжении двух лет это уже второе судно, построенное для северных и отдаленных районов Якутии. Передача состоялась по инициативе министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутии) в рамках визита делегации республики в Приамурье.
Суда этого проекта обладают отличными техническими характеристиками. При небольшой осадке — всего 84 см и сравнительно скромных габаритах они имеют достаточную грузоподъемность и прекрасные скоростные качества.
Проект получил одобрение, и летом 2019 года был заключен первый договор на строительство с ПК КРО «Аллайха». Судно передано заказчику и с августа 2019 года успешно эксплуатируется в поселке Чокурдах.
Второй договор был заключен в конце 2020 года с МУП «Таймылырский». Конструкторами завода в проект были внесены существенные изменения, что позволяет судну выходить в море на удаление до 5 километров.
Финансирование строительства обоих проектов осуществлялось благодаря поддержке минсельхоза Республики Саха (Якутия) по государственной программе, а также из собственных средств заказчиков.
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