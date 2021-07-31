Маломерное судно «Таймылыр» передано делегации Республики Саха (Якутия)

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Торжественная церемония передачи маломерного однопалубного металлического самоходного судна прошла сегодня 30.07.2021 г. на территории АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции».

На протяжении двух лет это уже второе судно, построенное для северных и отдаленных районов Якутии. Передача состоялась по инициативе министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутии) в рамках визита делегации республики в Приамурье.

Суда этого проекта обладают отличными техническими характеристиками. При небольшой осадке — всего 84 см и сравнительно скромных габаритах они имеют достаточную грузоподъемность и прекрасные скоростные качества.

Проект получил одобрение, и летом 2019 года был заключен первый договор на строительство с ПК КРО «Аллайха». Судно передано заказчику и с августа 2019 года успешно эксплуатируется в поселке Чокурдах.

Второй договор был заключен в конце 2020 года с МУП «Таймылырский». Конструкторами завода в проект были внесены существенные изменения, что позволяет судну выходить в море на удаление до 5 километров.

Финансирование строительства обоих проектов осуществлялось благодаря поддержке минсельхоза Республики Саха (Якутия) по государственной программе, а также из собственных средств заказчиков.

© www.amurobl.ru

© www.amurobl.ru

© www.amurobl.ru