Маневровые тепловозы производства БМЗ пополнили локомотивный парк ПАО «Северсталь»

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ТМХ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ (ТМХ ПРО, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») поставил ПАО «Северсталь» маневровые тепловозы ТЭМ18ДМ производства Брянского машиностроительного завода (БМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг»).

В соответствии с контрактом заказчик получил 8 тепловозов серии ТЭМ18ДМ. Семь локомотивов будут эксплуатироваться на Череповецком металлургическом комбинате, а один тепловоз пополнил парк АО «Карельский окатыш» — ведущего комбината по добыче и переработке железной руды в России.

Предназначенные для работы на Череповецком металлургическом комбинате тепловозы ТЭМ18ДМ по желанию заказчика дополнительно оснащены системой автоматического запуска-остановки дизеля тепловоза (САЗДТ). САЗДТ интегрирована в систему охлаждения дизеля и обеспечивает контроль температуры охлаждающей жидкости двигателя без вмешательства машиниста. Она способна автоматически отключать и запускать дизель тепловоза при повышении и падении температуры до заданных уровней, что повышает энергоэффективность эксплуатации локомотива в холодное время года.

Тепловозы ТЭМ18ДМ выпускаются БМЗ с 2007 года и за четырнадцать лет эксплуатации хорошо зарекомендовали себя на отечественных железных дорогах и магистралях ближнего и дальнего зарубежья. Локомотивы этой серии также работают на предприятиях разных отраслей промышленности. Они успешно выполняют вывозные, маневровые и горочные работы, отличаются надежностью и удобством в эксплуатации и обслуживании.

Поставляются тепловозы ТЭМ18ДМ в Монголию, Казахстан, Узбекистан, Белоруссию. Всего в России и за ее пределами эксплуатируются более полутора тысяч тепловозов этой серии.