Специалисты РХБ защиты ТОФ получили партию спецмашин аэрозольного противодействия

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В отдельное подразделение радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированное в Приморском крае, поступила партия из пяти новейших термодымовых машин ТДА-3 для постановки аэрозольных завес.

Она выполнена на базе машины повышенной проходимости КамАЗ-5350. Силовая установка ТДА-3 представляет собой двигатель, который преобразует специальные смеси в густую аэрозольную завесу. Она дает возможность ставить как горизонтальную, так и приподнятую завесу, которая способна обеспечивать маскировку кораблей и других объектов пунктов базирования.

Новая машина позволяет скрывать объекты не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне электромагнитного излучения. Кроме того, машину можно применять для дезинфекции, дегазации и дезактивации участков местности, зданий и других крупных объектов путём распыления растворов для специальной обработки.

В отличие от предыдущей версии, экипаж новой машины состоит из двух человек. В комплекте также имеется переносной пульт управления, который позволяет управлять техникой на расстоянии.