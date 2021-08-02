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Армия и Флот

Специалисты РХБ защиты ТОФ получили партию спецмашин аэрозольного противодействия

https://23ag.ru/wp-content/uploads/6/f/7/6f7fecc1ed84ee0705a203c72a0fc716.jpghttps://23ag.ru/wp-content/uploads/6/f/7/6f7fecc1ed84ee0705a203c72a0fc716.jpg © 23ag.ru

В отдельное подразделение радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированное в Приморском крае, поступила партия из пяти новейших термодымовых машин ТДА-3 для постановки аэрозольных завес.

Она выполнена на базе машины повышенной проходимости КамАЗ-5350. Силовая установка ТДА-3 представляет собой двигатель, который преобразует специальные смеси в густую аэрозольную завесу. Она дает возможность ставить как горизонтальную, так и приподнятую завесу, которая способна обеспечивать маскировку кораблей и других объектов пунктов базирования.

Новая машина позволяет скрывать объекты не только в видимом, но и в инфракрасном диапазоне электромагнитного излучения. Кроме того, машину можно применять для дезинфекции, дегазации и дезактивации участков местности, зданий и других крупных объектов путём распыления растворов для специальной обработки.

В отличие от предыдущей версии, экипаж новой машины состоит из двух человек. В комплекте также имеется переносной пульт управления, который позволяет управлять техникой на расстоянии.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12375095@egNews

Приморский край, ТОФ, ТДА-3
  • Александр Сенин Александр Сенин
    02.08.2115:21:32

    Маскирует от вражеских разведывательных беспилотников. Против высокоточного оружия помогает.

    #1237010
  • Александр Сенин Александр Сенин
    02.08.2115:25:13

    С пультом управления. Машину постараются разнести. Плюс к выживаемости экипажа.

    #1237011
  • Clausson Clausson
    02.08.2115:35:34

    Да, дымит она так, что мало не покажется… Единственный момент, что находиться в самом этом дыму врагу не пожелаешь. ))) Но, когда речь идет о жизни людей, все способы достаточно хороши.

    #1237016
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