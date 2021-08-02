На Ярославском судостроительном заводе спустили на воду земснаряд проекта RDB 66.42
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На Ярославском судостроительном заводе спустили на воду земснаряд проекта RDB 66.42.
Как сообщает компания «Р-ФЛОТ», проект RDB 66.42 разработан компанией «Ростовское ЦПКБ Стапель», а все техническое оборудование для земснаряда было изготовлено компанией «Р-ФЛОТ».
Тип — земснаряд дноуглубительный несамоходный с гидравлическим и фрезерным рыхлителями.Назначение — разработка песчаных, илистых и печано-гравелистых грунтов, также может быть использован для выполнения следующих работ:
- 1. дноуглубление на различных объектах;
- 2. прокладка каналов;
- 3. намыв территории под жилищное и промышленное строительство намыв дамб.
- Земснаряд обеспечивает возможность транспортировки пульпы двумя способами:
- 1.по плавучему пульпопроводу;
- 2. при помощи пульпомета, обеспечивающем выброс пульпы на оба борта на расстояние не мене 40,0 м
Разработку грунта обеспечивает фрезерный агрегат с гидравлическим приводом, оборудованный коллектором с соплами гидроразмыва, с возможностью как одновременной, так и попеременной работы фрезерного и гидравлического рыхлителей.
- Корпус земснаряда — стальной, цельносварной, с прорезями в носовой оконечности для размещения рамы грунтозаборного устройства (ГЗУ) и в кормовой оконечности для размещения каретки с напорной сваей.
Технические характеристики земснаряда проекта RDB 66.42:
- Длина габаритная — 60,7 м;
- Длина — 52,9 м;
- Ширина — 12 м;
- Высота борта — 3,4м;
- Осадка при 10% запасов — 1,05 м;
- Осадка по ГВЛ — 1,3 м;
- Водоизмещение при осадке по ГВЛ Т=1,3 м — 720 т;
- Производительность насоса по грунту — 1000 м3/ч;
- Глубина разработки — 1,0-10,0 м;
- Автономность — не менее 10 сут;
- Экипаж — 17 чел;
- Класс РРР + О 2,0 (лед 40) А.
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