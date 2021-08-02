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Судостроение и судоходство

На Ярославском судостроительном заводе спустили на воду земснаряд проекта RDB 66.42

фото:Медиапалубафото:Медиапалуба © paluba.media

На Ярославском судостроительном заводе спустили на воду земснаряд проекта RDB 66.42.

Как сообщает компания «Р-ФЛОТ», проект RDB 66.42 разработан компанией «Ростовское ЦПКБ Стапель», а все техническое оборудование для земснаряда было изготовлено компанией «Р-ФЛОТ».

 © www.korabel.ru

Тип — земснаряд дноуглубительный несамоходный с гидравлическим и фрезерным рыхлителями.Назначение — разработка песчаных, илистых и печано-гравелистых грунтов, также может быть использован для выполнения следующих работ:

  • 1. дноуглубление на различных объектах;
  • 2. прокладка каналов;
  • 3. намыв территории под жилищное и промышленное строительство намыв дамб.

  •  © www.korabel.ru

  • Земснаряд обеспечивает возможность транспортировки пульпы двумя способами:
  • 1.по плавучему пульпопроводу;
  • 2. при помощи пульпомета, обеспечивающем выброс пульпы на оба борта на расстояние не мене 40,0 м

  • Разработку грунта обеспечивает фрезерный агрегат с гидравлическим приводом, оборудованный коллектором с соплами гидроразмыва, с возможностью как одновременной, так и попеременной работы фрезерного и гидравлического рыхлителей.

  • Корпус земснаряда — стальной, цельносварной, с прорезями в носовой оконечности для размещения рамы грунтозаборного устройства (ГЗУ) и в кормовой оконечности для размещения каретки с напорной сваей.

  •  © www.korabel.ru

    Технические характеристики земснаряда проекта RDB 66.42:

    • Длина габаритная — 60,7 м;
    • Длина — 52,9 м;
    • Ширина — 12 м;
    • Высота борта — 3,4м;
    • Осадка при 10% запасов — 1,05 м;
    • Осадка по ГВЛ — 1,3 м;
    • Водоизмещение при осадке по ГВЛ Т=1,3 м — 720 т;
    • Производительность насоса по грунту — 1000 м3/ч;
    • Глубина разработки — 1,0-10,0 м;
    • Автономность — не менее 10 сут;
    • Экипаж — 17 чел;
    • Класс РРР + О 2,0 (лед 40) А.
Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...ferrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

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Ярославская область, Ярославский судостроительный завод, судостроение
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