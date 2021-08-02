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На Ярославском судостроительном заводе спустили на воду земснаряд проекта RDB 66.42.

Как сообщает компания «Р-ФЛОТ», проект RDB 66.42 разработан компанией «Ростовское ЦПКБ Стапель», а все техническое оборудование для земснаряда было изготовлено компанией «Р-ФЛОТ».

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Тип — земснаряд дноуглубительный несамоходный с гидравлическим и фрезерным рыхлителями.Назначение — разработка песчаных, илистых и печано-гравелистых грунтов, также может быть использован для выполнения следующих работ: