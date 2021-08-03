«Швабе» запускает производство новой пешеходной секции светофора

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Уральское предприятие холдинга «Швабе» запускает в серийное производство дополнительные модули к дорожным светофорам нового образца, отвечающие требованиям национального стандарта РФ ГОСТ 52289.

Производство новой продукции запускается на площадке Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова.

Первая партия из 300 единиц новой продукции будет направлена для оснащения улиц и перекрестков Екатеринбурга в этом году.

В отличие от традиционных пешеходных модулей светофорного объекта, модуль нового образца будет работать не в зеленом, а в белом свете. В его световой секции использованы высокоэффективные SMD-светодиоды с потребляемой мощностью не более 5 Вт на один компонент.

Пешеходная световая инфосекция представляет собой дополнительный модуль, который устанавливается непосредственно под транспортным светофором на том участке, где по разрешающему сигналу возможно пересечение двух потоков.

В новую линейку входит два вида модулей: «пешеход направо» и «стрелка налево», а также обратная комбинация значений. Таким образом, секция выводит на экран информацию для водителей, поворачивающих направо или налево, об одновременном движении с ними пешеходов, переходящих дорогу в том же направлении. Каждая секция весит 4 кг и имеет габариты 376×376×298 мм.

«С помощью данных изделий водители информируются о том, что они въехали и находятся в зоне пересечения фаз транспортного и пешеходного светофоров, за счет чего появляется возможность совместить „зеленые“ фазы и тем самым повысить пропускную способность перекрестков. Каждая секция программируется один раз — при производстве на заводе, где мы применяем качественные драйверы и SMD-светодиоды. На сегодня изделия полностью готовы к серийному выпуску и последующим отгрузкам. После установки первой партии на улицах Екатеринбурга мы перейдем на другие регионы России», — сказал генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

Входящие в комплект кронштейны обеспечивают удобство монтажа. Антибликовое защитное стекло сводит к минимуму «фантом-эффект», а корпус из ударопрочного поликарбоната дает изделию устойчивость к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям. Управление ведется от обычного дорожного контроллера любого типа.