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Информационные технологии

МТС запустила суперкомпьютер MTS GROM

 © cs14.pikabu.ru

МТС сообщает о запуске суперкомпьютера MTS GROM, производительность которого достигает 2,26 петафлопс, что делает его третьим по мощности суперкомпьютером в России.

МТС будет использовать MTS GROM для развития цифровой экосистемы. На его основе Центр искусственного интеллекта МТС планирует реализовывать внутренние и внешние проекты в области клиентского сервиса и повышения операционной эффективности бизнеса. Суперкомпьютер ускорит создание и вывод на рынок продуктов в области машинного зрения и промышленной аналитики, обработки естественного языка, интеллектуального видеонаблюдения. Вузы, крупные научные и медицинские центры смогут использовать MTS GROM в исследованиях, связанных с моделированием сложных процессов.

MTS GROM является самым мощным суперкомпьютером не только в российском, но и в европейском и американском телекоме. В мировом рейтинге высокопроизводительных машин он занимает 241 место.
Источник: https://www.cnews.ru/news/line/2021-06-28_mts_zapustila_superkompyuter

информационные технологии
  • user78 user78
    04.08.2120:01:30

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    МТС сообщает о запуске суперкомпьютера MTS GROM, производительность которого достигает 2,26 петафлопс, что делает его третьим по мощности суперкомпьютером в России.

    Первые 16 суперкомпьютеров РФ по пиковой производительности:

    1. «Кристофари» SberCloud, Сбер, Москва, 2019 — 8,79 ПФлопс

    2. «Ломоносов-2», МГУ, Москва, 2014 — 4,94 ПФлопс

    3. «MTS GROM», МТС, Москва — 2,26 ПФлопс

    4. ФГАОУ ВО, СПбПУ, Санкт-Петербург, 2014 — 1,31 ПФлопс

    5. ФГБУ «ГВЦ Росгидромета», Москва, 2018 — 1,29 ПФлопс

    6. ЦОД «Курчатовский Институт», НИЦКИ, Москва, 2015 — 1,1 ПФлопс

    7. «ZHORES CDISE Cluster», Сколтех, Москва, 2018 — 1,01 ПФлопс

    8. «cHARISMa», ВШЭ, Москва, 2019 — 0,91 ПФлопс

    9. МВС-10П ОП2, ФГБУН МСЦ РАН, Москва, 2020 — 0,82 ПФлопс

    10. «Колмогоров», Тинькофф банк, Москва, 2019 — 0,66 ПФлопс

    11. «Лобачевский», ННГУ, Нижний Новгород, 2014 — 0,57 ПФлопс

    12. ФГБУН МСЦ РАН, Москва, 2016 — 0,52 ПФлопс

    13. НОВАТЭК НТЦ, Тюмень — 0,49 ПФлопс

    14. «Торнадо», ЮУрГУ, Челябинск, 2014 — 0,47 ПФлопс

    15. «Говорун» ОИЯИ, Дубна, 2019 — 0,46 ПФлопс

    16. «PetaNode», Компьютерные Экосистемы, Новосбирск, 2019 — 0,39 ПФлопс

    Как видно, за последние несколько лет в России появилось много новых мощных суперкомпьютеров.    

    #1237167
    • Нет аватара termometrix
      04.08.2120:43:26

      Требуется больше и более мощных конфигураций, с более высокой производительностью.

      #1237169
    • d-rs.livejournal.com d-rs
      04.08.2122:18:42

      Рейтинги СК не включают военных, а у нас они самые мощные в стране, в отличие от других крупных стран

      (Главный СК был 16 ТФ ещё несколько лет назад)

      #1237172
    • Нет аватара DonNiko
      04.08.2122:58:46

      это конечно все прекрасно. хотелось бы увидеть статистику(если такая конечно имеется) загрузки вычислительных мощностей и не иностранными заказчиками, а нашими НИИ.

      Отредактировано: DonNiko~22:59 04.08.21
      #1237178
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