МТС запустила суперкомпьютер MTS GROM

© cs14.pikabu.ru

МТС сообщает о запуске суперкомпьютера MTS GROM, производительность которого достигает 2,26 петафлопс, что делает его третьим по мощности суперкомпьютером в России.

МТС будет использовать MTS GROM для развития цифровой экосистемы. На его основе Центр искусственного интеллекта МТС планирует реализовывать внутренние и внешние проекты в области клиентского сервиса и повышения операционной эффективности бизнеса. Суперкомпьютер ускорит создание и вывод на рынок продуктов в области машинного зрения и промышленной аналитики, обработки естественного языка, интеллектуального видеонаблюдения. Вузы, крупные научные и медицинские центры смогут использовать MTS GROM в исследованиях, связанных с моделированием сложных процессов.

MTS GROM является самым мощным суперкомпьютером не только в российском, но и в европейском и американском телекоме. В мировом рейтинге высокопроизводительных машин он занимает 241 место.