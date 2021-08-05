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Энергетика и ТЭК

Достигнута отметка в 4,5 миллиона «умных» электросчётчиков в сетевом комплексе «Россетей»

 © rosseti.ru

Развитие интеллектуальных систем учета предусмотрено законом № 522-ФЗ, ключевые положения которого вступили в силу чуть больше года назад:

С 1 июля 2020 года установка счетчиков — зона ответственности сетевых компаний и гарантирующий поставщиков, а не потребителя.

С 1 января 2022 года энергетики должны устанавливать потребителям только «умные» приборы учета.

Сейчас в зоне ответственности Группы «Россети» приборами с удаленным сбором данных охвачены 23,8% точек коммерческого учета. В 2021 году «Россети» планируют установить 1,1 млн ИПУ, до 2030 года — внедрить 18,1 млн «умных» устройств.

Положительные эффекты:

  • Для клиентов: точная информация об энергопотреблении, управление его объемами и стоимостью, рост качества и надежности энергоснабжения.

  • Для энергетиков: возможность сократить потери и операционные затраты, улучшить платежную дисциплину, повысить производительность труда.

«Россети» начали работу заблаговременно до вступления в силу 522-ФЗ, наладили взаимодействие с поставщиками. В своих проектах компании Группы используют приборы учета, которые произведены в России на базе отечественной элементной базы.
Источник: https://rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=39043

  • GIP
  • 3
Россети, электроэнергетика,
  • alex4spb alex4spb
    05.08.2117:41:13

    молодцы конечно, но как говорил Жванецкий, их мало, а нас много.

    подал заявку более полугода назад. всё ещё жду…

    (Санкт-Петербург, Невский р-н)

    #1237223
  • Badassgoliath Badassgoliath
    05.08.2117:51:51

    С 1 июля 2020 года установка счетчиков — зона ответственности сетевых компаний и гарантирующий поставщиков, а не потребителя.

    А можно уточнить: значит ли это, что теперь эти счётчики должны устанавливаться за счёт поставщиков энергии? Или я по-прежнему должен покупать сам счётчик и оплачивать его установку?

    #1237224
    • alex4spb alex4spb
      05.08.2118:18:16

      Или я по-прежнему должен покупать сам счётчик и оплачивать его установку?
      не должен.

      #1237225
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