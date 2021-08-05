Достигнута отметка в 4,5 миллиона «умных» электросчётчиков в сетевом комплексе «Россетей»

© rosseti.ru

Развитие интеллектуальных систем учета предусмотрено законом № 522-ФЗ, ключевые положения которого вступили в силу чуть больше года назад:

С 1 июля 2020 года установка счетчиков — зона ответственности сетевых компаний и гарантирующий поставщиков, а не потребителя.

С 1 января 2022 года энергетики должны устанавливать потребителям только «умные» приборы учета.

Сейчас в зоне ответственности Группы «Россети» приборами с удаленным сбором данных охвачены 23,8% точек коммерческого учета. В 2021 году «Россети» планируют установить 1,1 млн ИПУ, до 2030 года — внедрить 18,1 млн «умных» устройств.

Положительные эффекты:

Для клиентов: точная информация об энергопотреблении, управление его объемами и стоимостью, рост качества и надежности энергоснабжения.

Для энергетиков: возможность сократить потери и операционные затраты, улучшить платежную дисциплину, повысить производительность труда.

«Россети» начали работу заблаговременно до вступления в силу 522-ФЗ, наладили взаимодействие с поставщиками. В своих проектах компании Группы используют приборы учета, которые произведены в России на базе отечественной элементной базы.