На Орловском бумажном комбинате произведен запуск нового оборудования
Запуск новой линии производства состоялся 5 августа в 78-ю годовщину освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. В рамках развития производства запущена бумагоделательная машина, которая позволила замкнуть цикл производства и сделать его безотходным. Объем инвестиций по проекту составил 550 млн рублей.
ООО «Орловский бумажный комбинат» представляет собой современный картонно-бумажный комбинат с полным циклом производства, оснащенного новейшим высокотехнологичным оборудованием. Предприятие сдано в эксплуатацию в 2011 году.
Основным видом деятельности является производство наиболее востребованной на рынке упаковочной продукции — трехслойного и пятислойного гофрокартона. Производственные мощности позволяют выпускать до 3 млн кв. м гофрокартона в месяц форматом 2100 мм.
Современные линии по выпуску гофрокартона и гофротары позволяют осуществлять выпуск высококачественных марок картона всех категорий сложности, гофрокороб, различные гофролотки, листовой картон. Оборудование позволяет наносить высококачественную 3-х цветную печать любой сложности.
За 6 месяцев 2021 года предприятием произведено и отгружено продукции на 194,1 млн рублей. Темп роста составил 551% к соответствующему периоду 2020 года. Численность сотрудников — 77 человек, темп роста — 150% к соответствующему периоду 2020 года.
Читайте также...
- Учреждения здравоохранения Орловской области получили 6 передвижных медицинских комплексов
- В Орловской области отремонтировали 5 участков автомобильных дорог
- Орловский сталепрокатный завод освоил производство крепежа из инновационной марки стали