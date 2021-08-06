На Орловском бумажном комбинате произведен запуск нового оборудования

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Запуск новой линии производства состоялся 5 августа в 78-ю годовщину освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. В рамках развития производства запущена бумагоделательная машина, которая позволила замкнуть цикл производства и сделать его безотходным. Объем инвестиций по проекту составил 550 млн рублей.

ООО «Орловский бумажный комбинат» представляет собой современный картонно-бумажный комбинат с полным циклом производства, оснащенного новейшим высокотехнологичным оборудованием. Предприятие сдано в эксплуатацию в 2011 году.

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Основным видом деятельности является производство наиболее востребованной на рынке упаковочной продукции — трехслойного и пятислойного гофрокартона. Производственные мощности позволяют выпускать до 3 млн кв. м гофрокартона в месяц форматом 2100 мм.

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Современные линии по выпуску гофрокартона и гофротары позволяют осуществлять выпуск высококачественных марок картона всех категорий сложности, гофрокороб, различные гофролотки, листовой картон. Оборудование позволяет наносить высококачественную 3-х цветную печать любой сложности.

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За 6 месяцев 2021 года предприятием произведено и отгружено продукции на 194,1 млн рублей. Темп роста составил 551% к соответствующему периоду 2020 года. Численность сотрудников — 77 человек, темп роста — 150% к соответствующему периоду 2020 года.