Самый мощный в ЮФО суперкомпьютер запустили в Севастопольском госуниверситете

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В Севастопольском государственном университете торжественно запустили вычислительный кластер «Афалина». Об этом «РГ» сообщила директор центра коллективного пользования «Молекулярная структура вещества» СевГУ Анастасия Лантушенко. Самая мощная в ЮФО вычислительная машина общей производительностью 201 терафлопс входит в топ-20 суперкомпьютеров России.

По мнению ректора университета Владимира Нечаева, запуск уникального информационного кластера даст новые возможности для научного сообщества Севастополя и Крыма и объединит усилия ученых в рамках Научно-образовательного центра мирового уровня. Ресурс будет доступен для коллективного пользования всех академических институтов полуострова.

«Исследования, которые будут проводиться с суперкомпьютером, сконцентрируют научный потенциал всего Крымского полуострова и направят их на решение практических, значимых с точки зрения развития территории задач», — отметил Владимир Нечаев.

Первой крупной вычислительной задачей, запущенной на суперкомпьютере, стала сборка генома микроводоросли Dunaliella Salina. Полученная информация позволит изучить ее продукционные характеристики и исследовать повышение биотехнологического потенциала этого штамма.

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Современный информационный кластер, благодаря ресурсам и мощности, позволит обрабатывать огромные объемы данных и производить глобальные вычисления в кратчайшие сроки. Суперкомпьютер планируется применять для решения научных задач сразу по нескольким направлениям: для расчета процессов в глобальной климатической системе, создания фрагмента национального геномного банка данных растений, молекулярного моделирования, а также цифровизации Севастополя.

Ключевые параметры суперкомпьютера поражают. Это четыре вычислительных узла SMP, 64 ядра, 128 потоков, оперативное запоминающее устройство на два террабайта. Предполагается, что кластер станет одним из ключевых элементов научно-образовательного центра мирового уровня «МореАгроБиотех», конкурс на создание которого в рамках национального проекта Крым и Севастополь выиграли в июле этого года.

Также доступ к суперкомпьютеру Севастопольский государственный университет намерен предоставить организациям-партнерам, среди которых, например, Институт биологии южных морей РАН и Никитский ботанический сад.

О планах создать в университете первый на полуострове высокопроизводительный вычислительный кластер в мае прошлого года сообщил проректор СевГУ по научной и инновационной деятельности Максим Евстигнеев. По его словам, стоимость суперкомпьютера — 50 миллионов рублей. Он представляет собой совокупность около полусотни вычислительных узлов, плюс большое высокоскоростное хранилище данных. Суперкомпьютер будет функционировать как центр коллективного пользования (ЦКП) Big Data. Всего в университете предполагается создать шесть таких центров. Они будут объединены в ресурсный центр пользования научно-техническим оборудованием университета — серьезный научный центр федерального уровня, который может решать научно-технические задачи от идеи до опытного образца.