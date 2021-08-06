В Башкирии открыто предприятие по производству белого цемента

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6 августа в Абзелиловском районе Башкирии состоялся запуск крупного предприятия, специализирующегося на выпуске белого цемента. Это второй подобный завод в стране.

Общий объём инвестиций составил 5,7 млрд рублей. В планах компании довести общий объём вложений до 14 млрд рублей.

Сейчас на заводе трудится 145 человек, 40 процентов из них — это жители Абзелиловского района. Реализация проекта позволит создать 220 новых рабочих мест.

© glavarb.ru

Строительство современного высокотехнологичного завода «Цемикс» было начато в ноябре 2018 года. Предприятие является подразделением австрийского холдинга Lasselsberger — крупного производителя строительных и сырьевых материалов.

В рамках инвестпроекта на площадке организовали производство мощностью 240 тысяч тонн цемента и 100 тысяч тонн микрокальцита (помол известнякового камня) в год. В перспективе также планируют запуск цеха подготовки и упаковки строительных смесей мощностью 100 тысяч тонн в год. Реализация проекта позволила создать 220 новых рабочих мест.

Пока в России отечественным производством покрывается меньше трети потребности в белом цементе, а более 60 процентов приходится на экспорт. Запуск завода позволит устранить этот дисбаланс. Цемент здесь будут выпускать не мокрым способом, а сухим. Это более современная технология, которая позволяет снизить себестоимость продукции на 30%. Этот способ производства также позволяет в 10 раз снизить количество выбросов и свести к минимуму воздействие предприятия на природу и окружающую среду.

© glavarb.ru

© glavarb.ru

© glavarb.ru

© glavarb.ru