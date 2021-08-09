Студенты СПбГУ заняли первое место на Международной студенческой олимпиаде по математике IMC 2021
Команда СПбГУ выиграла международную студенческую олимпиаду по математике IMC-2021 опередив национальную сборную Израиля.
В индивидуальном зачете студент Санкт-Петербургского университета Александр Гребенников занял второе место.
Среди других высоко представленных команд из России на математической олимпиаде: ВШЭ Москва и Санкт-Петербург заняли соответственно 11-е и 14-е место в общем рейтинге, Физтех и МГУ.
Чемпионат состоялся с 2 по 8 августа в болгарском городе Благоевград.
Олимпиада проходит под патронажем Университетского колледжа Лондона, Американского университета Болгарии, ряда высокотехнологичных компаний, среди которых Хуавей,Wolfram Research,Maple soft ,Zulip,издательство научной литературы Шпрингер.
Источник: https://www.imc-math.org.uk/?act=teams
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