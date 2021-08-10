Предприятие УВЗ передало военному ведомству партию болотоходов

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Машиностроительная компания «Витязь», входящая в концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех, к Единому дню военной приемки передала военному ведомству партию двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-10ПМ. До конца года предприятие выполнит еще два контракта.

Двухзвенные транспортеры серии «Витязь», за уникальную проходимость называемые снегоболотоходами, предназначены для транспортировки грузов и систем вооружения в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Арктики и Антарктики на грунтах с низкой несущей способностью: болото, снежная целина, бездорожье, пересеченная лесистая местность. Грузоподъемность двухзвенных гусеничных транспортеров «Витязь», развивающих максимальную скорость на суше до 44 км/ч, а в воде — до 6 км/ч, составляет от 3 до 30 тонн.

Особенность ишимбайских транспортеров — в уникальной двухзвенной конструкции. Оба звена машины соединены специальным поворотно-сцепным устройством с гидроцилиндрами, благодаря чему возможен поворот и складывание звеньев в вертикальной плоскости. «Витязь» оснащен широкими резинометаллическими гусеницами, которые позволяют технике быть устойчивой на мягком грунте. На болоте или воде они выполняют роль «гребного» винта. Первое звено «Витязя» оборудовано утепленной кабиной, моторно-трансмиссионным отделением (МТО) и кузовом (грузовой площадкой). Второе звено используется как грузовой отсек или для монтажа различного оборудования или вооружения.

Транспортеры, способные работать при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия, могут преодолеть стенку высотой до 1,5 м, ров шириной до 4 м. Имея низкое давление на грунт — до 0,3 кг/см2, они не повреждают растительный покров в арктических регионах.

Министерство обороны РФ закупает две модификации ишимбайских транспортеров — ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ. Первая машина предназначена для перевозки грузов весом до 10 тонн. Вторая, грузоподъемностью 30 тонн, используется под монтаж различных систем вооружения и оборудования.

Ишимбайское предприятие выпускает шасси ДТ-30ПМ под установку зенитных ракетных комплекса (ЗРК) малой дальности «Тор-М2ДТ», «Панцирь-СА». Кроме того, приняты на снабжение Вооруженных сил Российской Федерации шасси для технических средств служб тыла: арктический топливо-маслозаправщик ГТМЗ-14-30ПМ, арктическая кухня КА-250-30ПМ, арктическая хлебопекарня ХПА-500-30ПМ, арктическая цистерна ЦВА-10-30ПМ и арктический хозяйственно-складской модуль ХСМА-12-30ПМ.

Впервые уникальная боевая техника была представлена всеобщему обозрению на параде Победы на Красной площади Москвы. В 2017 и 2018 годах транспортеры ДТ-10ПМ, ДТ-30ПМ участвовали в арктических экспедициях Министерства обороны. Они прошли вдоль побережья моря Лаптевых — от поселка Тикси до мыса Святой Нос, преодолели проливы Дмитрия Лаптева и Санникова, остров Котельный и архипелаг Новая Земля.

Наряду с исполнением госконтракта на поставку таких машин, МК «Витязь» выполняет ряд опытно-конструкторских работ как по техническим заданиям Министерства обороны, так и в инициативном порядке для предприятий топливно-энергетического комплекса страны.

Кроме того, определенные планы военные возлагают на двухзвенники малой грузоподъемности, которые могут применяться для транспортирования личного состава, ВВСТ и ВТИ, буксировки артиллерийских систем и прицепов.