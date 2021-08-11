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Новые заводы и цеха

В Ивановской области запустили новое производство отрезных кругов для углошлифовальных машин

 © frprf.ru

Завод «ИСМА» запустил в Иваново новое производство отрезных кругов для углошлифовальных машин — «болгарок». Средства на реализацию проекта предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

Для запуска нового производства ивановское предприятие получило льготный заем по программе «Проекты развития» в размере 26,4 млн рублей, из которых 18,5 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и 7,9 млн рублей — региональный ФРП Ивановской области. Совокупный бюджет по созданию производства превысил 50 млн рублей.

Сейчас до 60% отечественного рынка шлифовальных кругов, по данным компании, занято зарубежными производителями, в основном из Китая, Германии и Италии. Но после реализации проекта зависимость России от импорта снизится. «ИСМА» планирует занять до 12% рынка.

Благодаря новому производству общая мощность предприятия по выпуску шлифовальных кругов выросла на 41% - до 23,4 млн штук в год. При их изготовлении на 80% используется отечественное сырье.

Продукция представляют собой тонкий диск диаметром 125 мм с отверстием для крепления и предназначены для использования в составе угловой шлифовальной машины, называемой в быту «болгаркой». Круги используют как в производстве, так и в частных домохозяйствах для резки металла.
Источник: https://frprf.ru/press-tsentr/novos...tvo-otreznykh-krugov-dlya-bolgarok/

  • POLO
  • 5
Ивановская область, машиностроение, импортозамещение, малый и средний бизнес
  • Clausson Clausson
    11.08.2115:28:25

    Сейчас до 60% отечественного рынка шлифовальных кругов, по данным компании, занято зарубежными производителями, в основном из Китая, Германии и Италии.

    Да полно вам охинею нести.

    Большую часть рынка (просто по личным наблюдениям) занимает наша Луга. Ну ладно еще китайские по соотношению цены-качества более-менее норм. А Германия и Италия если и закупается кем-то так это только «менеджерами» в крупных компаниях за откаты,а иначе кому они вообще нужны и для чего…

    #1237527
  • d-rs.livejournal.com d-rs
    11.08.2116:32:39

    А почему именно углошлифовальная? Дисками и пилить вроде можно и углы в этом случае не особо причём.

    #1237528
    • Sergio Buk Sergio Buk
      11.08.2118:13:08

      Потому, что углошлифовальная, т. е. УШМ, это и есть болгарка. Которой в том числе и металл этими дисками режут. Вот я смотрю по комментариям, что вы пытаетесь выставить себя чуть ли не доктором околовсяческих наук. А в итоге вот такое получается. Причем очень часто. Знаний не хватает, а умничать пытаетесь.

      А самое смешное, то, что я сейчас написал, есть и в тексте. И про болгарку и про резку металла дисками. А еще на УШМ можно диск по бетону ставить, с алмазным покрытием и «пилить» бетон.

      Отредактировано: Sergio Buk~18:18 11.08.21
      #1237533
      • d-rs.livejournal.com d-rs
        11.08.2118:18:03

        Смотрю по вашим комментам, что вы не по делу на личности переходите, вот как сейчас.

        Чего знаю, то знаю, чего не знаю, о том спрашиваю. «Выставления» тут лишь в вашем воображении.

        Ну и на вопрос вы не ответили. Я и так знаю, что это УШМ.

        #1237534
        • Sergio Buk Sergio Buk
          11.08.2118:24:23

          На какой вопрос не ответил? Почему именно на УШМ и что ими еще и пилить можно? А на что еще ставить такой диск, если они для УШМ и предназначены? И про то, что «пилить» можно ответил. И в тексте есть про это.

          «Продукция представляют собой тонкий диск диаметром 125 мм с отверстием для крепления и предназначены для использования в составе угловой шлифовальной машины, называемой в быту „болгаркой“. Круги используют как в производстве, так и в частных домохозяйствах для резки металла».

          Опять «смотрю в книгу, вижу фигу». Некоторым похоже и смысла объяснять никакого нет. И текст в новости писать, все ровно не смогут осмыслить.

          Отредактировано: Sergio Buk~18:26 11.08.21
          #1237535
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