В Ивановской области запустили новое производство отрезных кругов для углошлифовальных машин

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Завод «ИСМА» запустил в Иваново новое производство отрезных кругов для углошлифовальных машин — «болгарок». Средства на реализацию проекта предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

Для запуска нового производства ивановское предприятие получило льготный заем по программе «Проекты развития» в размере 26,4 млн рублей, из которых 18,5 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и 7,9 млн рублей — региональный ФРП Ивановской области. Совокупный бюджет по созданию производства превысил 50 млн рублей.

Сейчас до 60% отечественного рынка шлифовальных кругов, по данным компании, занято зарубежными производителями, в основном из Китая, Германии и Италии. Но после реализации проекта зависимость России от импорта снизится. «ИСМА» планирует занять до 12% рынка.

Благодаря новому производству общая мощность предприятия по выпуску шлифовальных кругов выросла на 41% - до 23,4 млн штук в год. При их изготовлении на 80% используется отечественное сырье.

Продукция представляют собой тонкий диск диаметром 125 мм с отверстием для крепления и предназначены для использования в составе угловой шлифовальной машины, называемой в быту «болгаркой». Круги используют как в производстве, так и в частных домохозяйствах для резки металла.