На улицы Уфы вышли 9 новых троллейбусов с автономным ходом

© transphoto.org

9 августа на улицах Уфы начали свою работу девять троллейбусов марки «Горожанин», выпущенные АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод». Транспортное средство спроектировано в сотрудничестве с Минским автозаводом — здесь использован их кузов. ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» — стало стратегическим партнером уфимского предприятия в 2020 году.

Новый «Горожанин» оборудован системой автономного хода: пробег на одной зарядке аккумуляторных батарей — до 20 км. Такой запас позволит троллейбусу объезжать различные препятствия (участки дорожных работ, места ДТП и др.), продолжать движение при отсутствии тока в контактной сети, а также проехать там, где провода отсутствуют. Вместимость его составляет 90 человек, при 31 сидячем месте. Салоны оснащены информационной системой для пассажиров, камерами видеонаблюдения, USB-зарядками. Троллейбусы имеют низкий пол и оборудование для перевозки маломобильных групп населения.

На данный момент марка «Горожанин» эксплуатируется по одному из самых востребованных троллейбусных маршрутов города — № 13 «Микрорайон „Белореченский“ — Бульвар Славы».

© transphoto.org

© transphoto.org

© transphoto.org

Фотографии: https://transphoto.org/list.php?serv=0&mid=6865&cid=102