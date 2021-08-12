В Свердловской области начал работать новый цементный завод
Под Сысертью в Свердловской области дали старт полномасштабной работе нового цементного завода по выпуску дефицитных марок цемента — ООО «АТОМ Цемент». Предприятие создано ведущим застройщиком региона — компанией «Атомстройкомплекс» при поддержке правительства Свердловской области. Общий объем инвестиций в проект составил 4,5 миллиарда рублей.
Объем производства — 550 тысяч тонн цемента в год. Ядро предприятия составляют вращающаяся печь длиной 170 метров и диаметром 4,5 метра, две сырьевые мельницы. Особенностью производственного процесса на предприятии стала высокая экологическая безопасность. Пылеулавливающий фильтр очищает воздух от примесей на 99,975%.
На площадке уже работает более 330 человек. При этом есть планы по дальнейшему развитию производства.
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12.08.2118:17:34
12.08.2119:38:23