В Свердловской области начал работать новый цементный завод

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Под Сысертью в Свердловской области дали старт полномасштабной работе нового цементного завода по выпуску дефицитных марок цемента — ООО «АТОМ Цемент». Предприятие создано ведущим застройщиком региона — компанией «Атомстройкомплекс» при поддержке правительства Свердловской области. Общий объем инвестиций в проект составил 4,5 миллиарда рублей.

Объем производства — 550 тысяч тонн цемента в год. Ядро предприятия составляют вращающаяся печь длиной 170 метров и диаметром 4,5 метра, две сырьевые мельницы. Особенностью производственного процесса на предприятии стала высокая экологическая безопасность. Пылеулавливающий фильтр очищает воздух от примесей на 99,975%.

На площадке уже работает более 330 человек. При этом есть планы по дальнейшему развитию производства.