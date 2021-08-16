Экспорт российского меда увеличился на 60%

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Согласно данным ФТС, по итогам первого полугодия Россия отправила за рубеж 1,5 тыс. т натурального меда, что на 60% больше уровня аналогичного периода прошлого года (938 т). В стоимостном выражении экспорт составил $2,3 млн — на 29% выше показателя января-июня 2020-го, оценил подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт».

Крупнейшими покупателями российского меда за отчетный период стали Белоруссия ($470 тыс.), Польша ($330 тыс.), Китай ($273 тыс.), Казахстан ($245 тыс.) и Украина ($158 тыс.). Кроме того, впервые мед был отправлен во Вьетнам ($105 тыс.). В 2020 году Россия поставила на внешние рынки 2,3 тыс. т натурального меда (+18% по сравнению с показателем 2019-го)

«В бывших советских республиках не первый год наблюдается гибель пчел, что наносит удар не только по объему производимого меда, но и по его ассортименту, — отметил руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. — Историческая схожесть вкусовых предпочтений с российскими потребителями и низкозатратная логистика из-за географической близости делают именно российский мед наиболее привлекательным с точки зрения импорта».

В числе новых импортеров российского меда кроме Вьетнама в этом году появились Польша, Германия, Сербия, Литва, Грузия, Марокко, Кувейт, ОАЭ, Южная Корея, Армения, Туркменистан, Мальта, Либерия, Багамские острова и Южная Осетия. Аналитики Россельхозбанка отмечают, что предпосылками увеличения поставок меда по новым направлениям стало снижение курса рубля и трудности с наймом сезонных рабочих из-за карантинных ограничений в ряде стран, что привело к снижению собственного производства меда. Также в случае ЕС факторами увеличения вывоза стало активное использование меда вместо сахара и тренд на здоровое питание. «Эти факторы были усилены восприятием меда как натурального лечебного средства, — добавляет Дальнов. — Особенно перспективным видится выход на рынок Германии — это крупнейший европейский импортер меда».

Директор Федерального научного центра пчеловодства Анна Брандорф отмечает, что с точки зрения развития пчеловодства, рост экспорта меда в среднем на 3 тыс. т в год, что составляет около 2-3% от общего производства меда в России, является положительным фактором. «Увеличение сбыта будет стимулировать производство и увеличение количества пчелиных семей», — прокомментировала она «Агроинвестору».

При этом дефицита меда на внутреннем рынке нет, наоборот, многие пчеловоды производят мед и не могут его продать, так как нет спроса, продолжает она. «Сокращение потребления меда произошло в последние десятилетия в связи с появлением большого ассортимента сладостей. Сейчас россияне покупают мед в основном как лекарство, а не как продукт для регулярного потребления, — рассказывает Брандорф. — Мы даже видим, что потребление меда резко увеличивается в сезон простуд, а когда он проходит, то снова идет спад. Хотя есть небольшая группа потребителей, которые покупают мед постоянно». Увеличения цен на мед она не ожидает, так как он не является продуктом первой необходимости.

«У нас действительно много меда экспортируется из Северного Кавказа, Башкирии, однако это очень негативная тенденция», — считает президент Российского Национального Союза пчеловодов Арнольд Бутов. Среднедушевое ежегодное потребление меда в России составляет 450 г, тогда как потребление сахара достигает 38 кг на человека. Для сравнения, в Германии среднедушевое потребление меда и сахара одинаковы и составляют 6 кг, отмечает он. «Сейчас перекупщики скупают на экспорт мед во многих регионах и продают его как продукт из Башкирии на экспорт, так как башкирский мед является брендом», — добавляет он. Средняя цена реализации российского меда на экспорт — 90 руб./кг. «Подсолнечниковый мед закупают по 60 руб./кг, более дорогие виды меда — по 100-150 руб./кг, — рассказывает Бутов. — При этом наши потребители в рознице покупают его совершенно по другой цене — от 400 руб./кг». По его наблюдениям, при росте экспорта натурального меда в Россию ввозится много медовых композиций из-за рубежа.

Бутов говорит, что у союза есть информация о том, что некоторые партии меда, который экспортируется, страны-покупатели утилизируют из-за превышения в нем норм антибиотиков и пестицидов. «Мы считаем, что необходимо ужесточение контроля поставляемого на внешние рынки российского меда, чтобы продукт не покидал нашу страну, пока не будет полной уверенности в его безопасности и соответствии международным требованиям», — подчеркивает он.

По прогнозам союза пчеловодов, производство меда в России в этом году будет на уровне 55 тыс. т, в прошлом году, по данным Росстата, производство товарного меда составило 66,4 тыс. т. Причина снижения — неблагоприятные погодные условия. В некоторых регионах большое количество осадков, в других засуха. К тому же в этом году было зафиксировано несколько случаев массовой гибели пчел из-за обработки рапсовых полей пестицидами — в Ульяновской области, Краснодарском крае, пяти районах Башкирии, напоминает Бутов.

Брандорф прогнозирует производство меда в этом году на среднемноголетнем уровне. В том же Краснодарском крае, например, сбор будет ниже среднего, в частности из-за поздней затяжной весны. «В период цветения белой акации произошло вымывание нектара, и меда с нее пчелы почти не получили, поясняет она. — Кроме того, в Красноярском крае вымирает каштан, который является основным источником нектара для пчел. Пасеки, которые находятся в каштановых рощах, вовсе не получили меда в этом году». В центральных регионах сбор меда будет на среднемноголетнем уровне, считает Брандорф. «Там были длительные периоды засухи, хотя медосбор был ранним и бурным. В Рязанской области медосбор был в три раза ниже среднего по годам», — рассказывает она.

Пчеловод из Орловской области Григорий Новиков отмечает, что производство меда у него в течение последних трех лет остается примерно на одном и том же уровне — около 5 т. Этот год, по его прогнозам, в плане производственных показателей исключением не станет. «Оптовых цен на мед в этом сезоне я не знаю. Свой продукт я продаю постоянным клиентам по розничной цене 500 руб./кг — цену не поднимаю в течение последних трех лет», — делится он. Однако, подчеркивает пчеловод, эта цена несколько выше средней розничной в регионе.