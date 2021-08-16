В Москве собраны и переданы в адрес ГУП «Мосгортранс» первые 60 электробусов КАМАЗ

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На Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе в Москве собрано и передано в адрес ГУП «Мосгортранс» 60 электробусов КАМАЗ.

Финишное производство электробусов КАМАЗ на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в Москве стартовало в апреле. Первые собранные экземпляры начали курсировать по столичным улицам в начале июня. Сегодня на маршрутах города работает уже 60 электробусов КАМАЗ московской сборки.

«По условиям четвёртого контракта, заключенного с ГУП „Мосгортранс“, мы должны передать в 2021 году 350 электробусов КАМАЗ. В рамках этого заказа выпущено уже 200 единиц инновационного электротранспорта, из них 60 экземпляров собрано непосредственно в Москве на базе „СВАРЗа“, остальные электробусы произведены на „НЕФАЗе“, дочернем предприятии „КАМАЗа“ в Башкортостане, — отметил руководитель Службы продвижения пассажирского электротранспорта Андрей Долганов. — Таким образом, к январю 2022 года московских пассажиров будут перевозить в общей сложности 750 электробусов КАМАЗ. Мы гордимся такими результатами и надеемся, что эта цифра впредь будет только увеличиваться».

Производство электробусов КАМАЗ в Москве на базе «СВАРЗа» самое экологичное в России — все операции в цехе выполняются с нулевыми выбросами. Помимо экологичности выпуск электробусов непосредственно в столице позволяет сократить сроки поставки, сборки и обслуживания электротранспорта, а также сэкономить на логистике.