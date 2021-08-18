АО «Плакарт» совместно с ООО «ТАТ-Адвенира» приступили к испытаниям электроизоляционного покрытия

Уникальное двуслойное покрытие, состоящее из электроизоляционного износостойкого плазменного покрытия ПЛАКАРТТМ, на основе оксида алюминия - разработка фирмы АО «Плакарт», и композитного Al-Si гибридного пропиточного покрытия SDN® Thixorion®, на водной основе, — фирмы ООО «ТАТ-Адвенира», обладает превосходной комбинацией механических, диэлектрических и барьерных свойств.

С чего все началось. С целью закрытия пор в плазменном электроизоляционном покрытии ранее использовались пропитки, рабочая температура которых не превышала +180 °С, что значительно ограничивало применение этого решения.

Специалисты АО «Плакарт» в результате совместных исследований с инженерами ООО «ТАТ-Адвенира» выработали совместное решение, которое позволяет не только «запечатать» поры базового покрытия, наносимого методом плазменного напыления, но и усиливать его электроизоляционные и износостойкие свойства, что в дальнейшем позволит увеличить общий рабочий ресурс оборудования. Кроме того, значительно расширяется область применения покрытия за счет эксплуатационных характеристик пропиточного покрытия SDN® Thixorion®. Для сравнения — новое двуслойное покрытие имеет рабочую температуру до+230 °С и стойкость к кратковременному нагреву до +300°С.

Ключевые особенности двуслойного плазменного покрытия ТМ Плакарт на основе оксида алюминия с пропиточным покрытием SDN® Thixorion®:

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Покрытие можно наносить на металлы, пластик, и даже на материалы не терпящие воздействия экстремально высоких температур. При этом практически не происходит деформации основного материала, на который напыляется покрытие; Высокие упрочняющие свойства, износостойкость, антикоррозионные, электроизоляционные свойства. Высокое сопротивление пробою: 200В/мкм даже при работе изделия в среде электролита; Превосходная абразивная стойкость: по ASTM 4060 — до 3,9 мг на 1000 циклов; Устойчивость к кислотам и растворителям; Превосходная адгезия и твердость; Очень низкая шероховатость поверхности; Пропитывающий слой отлично «запечатывает» пористые поверхности, в том числе анодированные покрытия и плазменное напыление.

Предварительные испытания на образцах показали высокую эффективность данного решения. В настоящее время АО «Плакарт» и ООО «ТАТ-Адвенира» готовятся к проведению второго, заключительного этапа испытаний, после которого будет принято решение не только о его применимости, но и о возможности оформления охранных документов (патентов) на результаты работ.

Плазменное напыление (APS, Air Plasma Spray, воздушно-плазменное напыление) — материал (порошок) будущего покрытия подается в плазматрон и нагревается до плавления и переносится на поверхность плазменным потоком. Особенность плазменного напыления — высокая температура плазменной струи (до 20 — 22 тыс. градусов Цельсия), высокая скорость перемещения частиц в струе (до 500 м/с). Нагрев поверхности при этом не более 200 град.

Покрытия, наносимые плазменным напылением, отличаются хорошей равномерностью, стабильностью, высокими плотностью и адгезией.

Плазменные установки Плакарт обеспечивают нанесение покрытий из широкого спектра керамических и металлических порошковых материалов на практически любые внешние и внутренние поверхности отверстий глубиной до 1000мм и диаметром более 125 мм. Плазменные покрытия внесены в конструкторскую документацию на многих отраслевых (авиационных, турбостроительных и пр.) предприятиях и институтах

SDN® Thixorion® — нанокомпозитное покрытие на водной основе, обладающее отличными механическими, диэлектрическими и химическими защитными свойствами при экстремально малой толщине наносимого слоя. Рабочая температура от -50 до +230 ̊ С. Имеет высокое сопротивление на пробой. Защищает от неорганических кислот, органических растворителей и широкого спектра промышленных химических веществ. Может быть нанесено как выравнивающее покрытие — обеспечивает очень низкий коэффициент шероховатости (Ra). Используется для закрывания пор в материале подложки. Покрытие SDN® Thixorion® бесцветное, прозрачное, с глянцевым оттенком.