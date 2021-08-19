Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» завершил первый этап модернизации предприятия

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Один из крупнейших производителей авиационного электрооборудования кировский «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» из г. Киров завершил первый этап модернизации предприятия, установив новые станки собственного производства. Средства на обновление парка оборудования предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

Для обновления станочного парка «ЛЕПСЕ» получило льготный заем по программе «Комплекующие изделия» в размере 50 млн рублей, из которых 35 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и 15 млн рублей — ФРП Кировской области. Совокупный бюджет по обновлению производства превысил 112 млн рублей.

Средства займа пошли на закупку нового оборудования. Уже на нем предприятие самостоятельно изготовило 30 специализированных станков взамен токарным станкам 1984-1992 годов выпуска. К 2024 году завод намерен заменить еще 150 выработавших свой ресурс станков.

На собственных станках запущено производство комплектующих для авиационной техники: электромеханизмов, генераторов и блоков управления генераторами. На них уже выпущено 9,1 тысячи комплектующих изделий.

Завод работает в кооперации со всеми авиационными предприятиями России, поставляя им электрооборудование для летательных аппаратов. Продукция «ЛЕПСЕ» эксплуатируется на самолетах и вертолетах, разработанных конструкторскими бюро Антонова (Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148), Бериева (Бе-103, Бе-200), Ильюшина (Ил-76, Ил-114, Ил-96-300), Камова (Ка-32, Ка-50, Ка-52, Ка-62, Ка-226), Миля (Ми-8, Ми-24, Ми-26, Ми-28Н, Ми-35, Ми-38), Микояна (МиГ-29, МиГ-29К/КУБ, МиГ-31, МиГ-35), Сухого (Су-25, Су-30, Су-35), Туполева (Ту-204, Ту-214, Ту-334) и Яковлева (Як-130).

«Мы благодарны Фонду развития промышленности, который предоставил льготное финансирование для модернизации производства. Теперь мы можем предложить авиационному рынку более качественную продукцию, отвечающую международным требованиям, с более низкой себестоимостью. Также обновление станочного парка позволило повысить производительность труда и снизить долю брака. В ходе реализации проекта создано 25 новых рабочих мест, планируется организовать еще 4. В основном это операторы, работающие на токарных станках с ЧПУ», — рассказал генеральный директор «ЛЕПСЕ» Геннадий Мамаев.