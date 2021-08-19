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Новое производство трикотажных изделий открылось в Северном жилом массиве Ростова. Инвестор — ростовское АО «Элис Фэшн Рус». Это третья на Дону производственная площадка компании.

Новая фабрика уже приступила к работе. Её проектная мощность — 250 тыс. изделий в год. Согласно заявленным планам, на такие объемы предприятие выйдет примерно через 6 лет.

Инвестиции составили около 600 млн рублей.

Первое время на фабрике будут работать 120 человек, затем штат увеличат до 180.

Ввод новой площадки позволит сократить объем заказов, отшиваемых на стороне, и улучшить качество продукции.

Гендиректор компании Александр Еремеев ранее сообщал, что новая фабрика уже в этом году даст 20-процентный рост собственного трикотажного производства, в основном за счет снижения объема изделий отшиваемых сторонними компаниями.

— Около 40% наших изделий мы производим на стороне, — говорил г-н Еремеев. — Для нас был бы комфортным показатель 25%. Хотелось бы на него выйти через 1,5 года. Для этого надо повышать производительность труда или численность.

В перспективе рядом с новой фабрикой инвестор намерен построить собственный логистический центр площадью 8 тыс. кв. м.

В Ростове открыли новую трикотажную фабрику © gorodn.ru