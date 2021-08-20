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ООО «Промагротехнологии» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») представила новинку — чизельный плуг-глубокорыхлитель SOLAR FIELDS ПЧ-4,5(М)П EURO со стойкой параплау.

Агрегат рассчитан на выполнение глубокого безотвального рыхления грунта до глубины 45 см, с уничтожением плужной подошвы и углублением пахотного слоя. При этом выравнивается поверхность поля и улучшается проникновение в грунт влаги и питательных веществ. Ведь внесенные вразброс, по поверхности поля удобрения при всех прочих способах безотвальной обработки слабо смешиваются с почвой и сосредотачиваются в слое 0-10 см. Чизельная же обработка позволяет обеспечить проникновение удобрений на глубину до 45 см.

Глубокорыхлитель SOLAR FIELDS подходит для использования в разных агроклиматических зонах, на почвах всех типов, кроме каменистых. Комплектуется зубчатыми рыхляще-прикатывающими катками, которые завершают процесс обработки, измельчая образующиеся комья и прикатывая почву.

Новинка будет выпускаться в трех исполнениях — навесной, прицепной, прицепной складной с шириной захвата от 2,3 до 6 метров.

Чизельный плуг серии ПЧ(М) поможет сохранить в почве достаточное количество влаги, а также обеспечит насыщение всеми необходимыми минеральными веществами, защитит грунт от водной и ветровой эрозии.