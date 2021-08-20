Восточная верфь спустила на воду краболов «Аян» проекта 03141
Восточная верфь произвела торжественный спуск на воду краболовного судна «кта 03141.Аян» проекта 03141.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Это второе краболовное судно, строящееся на Восточной верфи в рамках программы «Квоты под киль». Оно получило своё имя в честь села и порта в Хабаровском крае. Напомним, что «Охотском» нарекли первый российский краболов, построенный на Дальнем Востоке Всего в портфеле Восточной верфи находится 6 краболовных судов проектов 03141 и 03140 для добычи живого краба и производства готовой продукции.
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Судно для добычи краба проекта 03141 — справка
Разработчик проекта — ООО «СК Викинг», рабочая конструкторская документация — КБ «Прошип»
Длина — 63,27 м
Ширина — 10,6 м
Водоизмещение — 1586 т
Мощность ГД — 1618 кВт
Скорость — 14 узЭкипаж — 21 чел.
Автономность — 45 сут.
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