Восточная верфь спустила на воду краболов «Аян» проекта 03141

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Восточная верфь произвела торжественный спуск на воду краболовного судна «кта 03141.Аян» проекта 03141.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Это второе краболовное судно, строящееся на Восточной верфи в рамках программы «Квоты под киль». Оно получило своё имя в честь села и порта в Хабаровском крае. Напомним, что «Охотском» нарекли первый российский краболов, построенный на Дальнем Востоке Всего в портфеле Восточной верфи находится 6 краболовных судов проектов 03141 и 03140 для добычи живого краба и производства готовой продукции.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/EZgdNWIaTsM

Судно для добычи краба проекта 03141 — справка

Разработчик проекта — ООО «СК Викинг», рабочая конструкторская документация — КБ «Прошип»

Длина — 63,27 м

Ширина — 10,6 м

Водоизмещение — 1586 т

Мощность ГД — 1618 кВт

Скорость — 14 узЭкипаж — 21 чел.

Автономность — 45 сут.