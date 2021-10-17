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Производство

Компания «Электрома» увеличила выпуск самоклеящейся ленты для замещения импортной продукции

 © c.radikal.ru

Компания «Электрома», предприятие технопарка «Липецк», выпускает самоклеящиеся ленты торговой марки «Ликк™» и «Электрома™» для разных областей применения. Производство лент увеличено в связи с расширением производства и для удовлетворения растущего спроса.

ООО «Электрома» на протяжении 24 лет занимается производством самоклеящихся лент. Компания участует в ежегодных выставках строительных, отделочных материалов и технологий таких как «Росбилд» и др., имеет собственную специализированную лабораторию для контроля качества продукции на соответствие стандартам, включая международные.

Компания «Электрома» разрабатывает и производит самоклеящиеся ленты нескольких десятков наименований, выпускается более 60 видов самоклеящихся материалов (в том числе запатентованных). Для различных потребителей предлагаются ленты с разными свойствами, также производственные возможности компании позволяют выпускать партии лент с учетом индивидуальных потребностей, включая требования промышленности. Среди постоянных клиентов — свыше 1200 компаний России, Казахстана и Белоруссии.

Компания производит

  • ленты клейкие на основе медной фольги,
  • ленты клейкие на основе алюминиевой фольги,
  • армированные клейкие ленты,
  • клеепереносящие ленты,
  • двусторонние самоклеящиеся ленты,
  • ленты ЛТ (на основе полиэтилентерефталата),
  • специальные ленты для производственных нужд предприятий

Продукция компании замещает аналогичную продукцию иностранных производителей, импортируемую в Россию из Европы, США и Китая.

Армированные полимерные ленты — ЛПА, ТПЛ, duct tape

 © likk.ru

Компания производит армированные самоклеящиеся ленты.

  • ЛПА — лента полиэтиленовая армированная,
  • ТПЛ — тканевая полиэтиленовая лента,
  • duct tape — так называемая «утиная лента» или серебристый скотч.

ЛПА — лента полиэтиленовая армированная

 © likk.ru

 © d.radikal.ru

Самоклеящаяся полиэтиленовая лента ЛПА армирована сеткой. Лента обладает высокой склейкой и липкостью. Лента прочная, эластичная и влагонепроницаемая.

Применение армированных самоклеящихся лент

  • Уплотнение вентиляционных труб, резиновых шлангов, строительных ограждений, укрывных пленок
  • Соединение элементов упаковки, несущих повышенные нагрузки
  • Обмотка поврежденных труб
  • Укрепление щелей и стыков труб
  • Герметизация швов, панелей, корпусов
  • Устранение протечек
  • Защита воздушных каналов от воды, влажности и пара
  • Запечатывание тары и защита товаров, подвергающихся воздействию воды и влаги

 © d.radikal.ru

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Ленты на основе вспененных полимеров

 © likk.ru

Компания «Электрома» производит широкий ассортимент самоклеящихся лент на основе вспененных полимеров. Вспененные полимеры — это материалы из полимерной основы с последующим вспениванием. Основным способом получения полимерных пен является диспергирование газа в полимер, находящийся в жидком состоянии, причем газ может быть как непосредственно механически введен в полимерную матрицу, так и получен в результате той или иной химической реакции или испарения из расплава полимера.

Вспененные ленты применяются в качестве упаковки и уплотнителей, для шумо- и теплоизоляции различных приборов, агрегатов и помещений, а также в производстве мягкой мебели, игрушек и спортивных снарядов.

Полимерные пены могут быть получены на основе практически всех полимеров, синтезируемых промышленностью (поливинилхлорида, полиолефинов, эпоксидных полимеров, силиконов и др.), однако наибольшее практическое значение имеют пенополиуретан, пенополиэтилен и вспененный каучук.

Вспененный каучук — ЭПДМ

Ленты самоклеящиеся на основе вспененного каучука

  • Лента клейкая на основе вспененного каучука
  • Самоклеящаяся лента ЭПДМ (EPDM)

 © likk.ru

Лента ЭПДМ самоклеящаяся односторонняя на основе вспененного каучука

Ленты ЭПДМ из вспененного каучука предназначенны для надежной герметизации и теплоизоляции швов труб в труднодоступных местах, защиты от нежелательной потери тепла.

Применение лент EPDM из вспененного каучука

  • Уплотнение при монтажных работах
  • Герметизация и теплоизоляция швов труб

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Вспененный полиэтилен — ППЭ

Ленты самоклеящаяся односторонние на основе вспененного полиэтилена

 © likk.ru

Лента самоклеящаяся односторонняя на основе вспененного полиэтилена ППЭ

Лента клейкая ППЭ — самоклеящаяся лента на основе пенополиэтилена, лента на основе вспененного полиэтилена с клейким слоем.

Применение вспененных самоклеящихся лент

  • Теплоизоляция и звукоизоляция
  • Амортизация
  • Уплотнение и поглощение вибрации

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Вспененные ленты — ППУ

Производятся ленты самоклеящиеся на основе вспененного полиуретана

  • Поролон самоклеящийся
  • Лента клейкая вспененная

 © likk.ru

Лента самоклеящаяся односторонняя на основе пенополиуретана (поролона) — ППУ-5, ППУ-10

Ленты самоклеящиеся на основе вспененного полиуретана предназначенны для использования в качестве уплотнительного материала при монтажных, ремонтных и отделочных работах в производстве строительных материалов, мебельном производстве, автомобилестроении, на предприятиях по производству бытовой техники.

Применение самоклеящегося поролона

  • Уплотнение при монтажных, ремонтных и отделочных работах в производстве строительных материалов
  • Для производства мебели
  • Автомобилестроение — материал для шумоизоляции
  • На предприятиях, производящих бытовую технику
  • Для снижение вибрации и шумоизоляция

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Двусторонние клеепереносящие ленты

 © d.radikal.ru

Двусторонние клейкие ленты — когда материал ленточной основы с нанесенным на него с двух сторон клеем (адгезивом) закрывается предохранительным материалом (лайнером). На разные стороны наносят различные типы клеев с целью расширить диапазон применения. Толщина клея на обеих сторонах основы также может отличаться. В качестве предохраняющего материала используется вощеная бумага, а в отдельных случаях — полимерные пленки.

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Клеепереносящие ленты — ЛКБ

Клеепереносящая безосновная лента представляет собой тонкий слой клея, нанесенного на специальную, легко отделяемую подложку — антисклеивающий материал или релиз-лайнер.

 © likk.ru

Лента клеепереносящая безосновная ЛКБ

Лента клеепереносящая безосновная температурная — ЛКБ-Т.

 © likk.ru

ЛКБ-Т — высокотемпературная клеепереносящая лента с акриловым клеем, устойчивая к влаге, растворителям и УФ-излучению.

Применение клеепереносящей высокотемпературной ленты ЛКБ-Т

  • Монтаж и отделочные работы
  • Приклеивание теплостойких деталей
  • Склеивание автомобильных деталей
  • Ремонт производственного оборудовании
  • Склеивание декоративных панелей
  • Производство мебели
  • Пошив теплостойкой одежды
  • Изготовление самоклеящихся изделий без дорогостоящего оборудования (прикатка) и т.д

Клеепереносящие армированные ленты — ЛКА

Лента клеепереносящая, армированная полимерной сеткой

  • Армированная, полиэфирная сетка
  • Несколько вариантов клеевой композиции

 © likk.ru

Лента клеепереносящая, армированная полимерной сеткой — ЛКА

Применение ленты ЛКА

  • Монтаж и отделочные работы
  • Монтаж дверных уплотнителей
  • Монтаж деталей автомобилей
  • Монтаж уплотнительных прокладок на оборудовании
  • Монтаж декоративных панелей, склеивание между собой
  • Мебельное производство
  • Пошив одежды и изготовлении промышленных товаров
  • При производстве бытовой техники
  • Изготовление самоклеящихся изделий без дорогостоящего оборудования (прикатка)

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Ленты на основе вспененного полиэтилена — 2ППЭ

Самоклеящиеся ленты на вспененной полимерной основе с нанесенным на нее с двух сторон клеем-расплавом. Основа ленты — вспененный полиэтилен

 © likk.ru

Применение ленты

  • Тепло- и шумоизоляция помещений
  • В качестве уплотнителя и поглотителя вибрации в производстве бытовой техники
  • Изготовление обуви
  • Изготовление спортивных снарядов

Лента вспененная двусторонняя 2ППЭ1 зеркальная

Применение вспененной двусторонней ленты

  • В мебельной, рекламной и полиграфической промышленности
  • Фиксация зеркал
  • Для тепло- и шумоизоляции помещений;
  • Изготовление бытовой техники
  • Изготовление обуви

Лента полимерная, основа — 2БОПП

Производятся двусторонние самоклеящиеся ленты на основе полипропиленовой пленки (БОПП).

 © likk.ru

Ленты самоклеящиеся на полипропиленовой основе — 2БОПП

Полипропиленовая пленка — самый распространенный полимер для изготовления двусторонних клейких лент. В отличие от полиэтилена, полипропилен менее плотный, более твердый (стоек к истиранию), более термостойкий (начинает размягчаться при 140 °C, температура плавления 175°C). Это полимер, который почти не подвергается коррозионному растрескиванию. Полипропиленовая пленка проявляет хорошую стойкость к УФ-излучению, действию бензина, керосина, спиртов, растворителей. Широкий рабочий температурный диапазон.

Применение ленты 2БОПП

  • Монтаж и отделочные работы
  • В типографиях при производстве полиграфии
  • Склеивание бумаги и изделий из картона
  • При производстве корпусной мебели
  • Монтаж декоративных панелей, склеивание между собой
  • Приклеивание легких декоративных изделий к вертикальным и горизонтальным поверхностям

Лента клейкая на бумажной основе — 2БП

Самоклеящиеся двусторонние ленты на бумажной основе.

 © likk.ru

Лента самоклеящаяся двусторонняя на бумажной основе

Применение самоклеящейся двусторонней бумажной ленты

  • Швейное производство
  • Запечатывание конвертов
  • Отделочные и монтажных работы
  • Для нужд типографий
  • Склеивание бумаги, упаковка и обмотка коробок
  • Изготовление сувениров
  • Склеивание фотографий
  • При производстве бытовой техники
  • Проклеивании тканей при производстве мебели

Лента клейкая двусторонняя, нетканая основа — 2НТ

Особенностью двусторонних клейких лент на основе нетканых материалов является то, что при приклеивании на сложные поверхности и кромки нетканая лента точно повторяет все изгибы и неровности этих поверхностей. Кроме того, нетканые ленты устойчивы к воздействию высоких температур.

 © likk.ru

Лента самоклеящаяся двусторонняя на нетканой основе.

Использование нетканой ленты 2НТ-14

  • Наклеивание на горизонтальные поверхности линолеума, ковровых покрытий
  • Прикрепление плакатов, фотографий, декоративных элементов интерьера, панелей и легких конструкций к вертикальным плоскостям
  • Крепление нетканой лентой плинтусов и пластиковых бордюров
  • Крепление потолочных панелей и зеркал
  • Крепление сэндвич-панелей к теплоизоляционному наполнителю
  • Склеивание декоративных панелей
  • Мебельное производство
  • Автомобилестроение и производства бытовой техники
  • Производстве строительных материалов
  • В рекламной отрасли

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Ленты самоклеящиеся алюминиевые

 © likk.ru

 © c.radikal.ru

МА — ленты алюминиевые самоклеящиеся

Промышленные односторонние ленты для работ, требующих применения теплопроводящих, огнеупорных, химически и термически стойких материалов. МА — металлическая алюминиевая лента самоклеящаяся из алюминиевой фольги с каучуковым клеевым слоем

 © likk.ru

Ленты алюминиевые самоклеящиеся МА

Ленту МА используют при ремонтных работах для защиты поврежденных частей оборудования, в том числе там, где требуется защита от коррозии.

Применение самоклеящихся алюминиевых лент МА

  • Гидро- и теплоизоляция при монтаже и герметизации труб
  • Гидро- и теплоизоляция при монтаже систем вентиляции и кондиционирования
  • Ремонт оборудования, защита от коррозии
  • Теплоизоляция бань, печей и саун
  • Соединение стыков различных фольгированных материалов
  • Защита пластмассовых деталей от тепловой деформации. Изготовление рефлекторов источников света
  • Защита от воздействия открытого огня
  • Долговечная защита от ультрафиолетовых лучей
  • Повышение эффективности нагревания и охлаждения путем увеличения поверхности теплообмена

МК — промышленные комбинированные ленты

МК — лента клейкая из алюминиевой фольги, дублированной полимерной пленкой

 © likk.ru

Ленты алюминиевые самоклеящиеся комбинированные МК-32, МК-43, МК-48

МК — лента самоклеящаяся алюминиевая, дублированная полимерной пленкой с повышенной клейкостью ко многим поверхностям, с высоким сопротивлением статическому сдвигу.

 © a.radikal.ru

Применение лент МК

  • Производство холодильников и бытовой техники
  • Герметизация и защита агрегатов и поверхностей
  • Обмотка кабелей, шлангов и разъемов для защиты их от тепла и пламени
  • Повышение эффективности нагревания и охлаждения путем увеличения поверхности теплообмена
  • Защита от воздействия тепла и пламени
  • Защита от ультрафиолетовых лучей

ЛМА — алюминиевая лента армированная

Лента алюминиевая самоклеящаяся армированная полимерной сеткой с большей прочностью на разрыв в продольном направлении, легко рвется в поперечном направлении.

 © likk.ru

Лента алюминиевая самоклеящаяся армированная ЛМА

Используется для монтажных и ремонтных работ любой сложности, армирования внешних и внутренних углов уплотнительных материалов.

Применение армированных лент ЛМА

  • Герметизации и защиты агрегатов и поверхностей
  • Обмотка кабелей, шлангов и разъемов для защиты их от тепла и пламени
  • Защита пластмассовых деталей от тепловой деформации
  • Изготовление рефлекторов источников света
  • Защита от воздействия открытого огня
  • Защита от ультрафиолетовых лучей
  • Повышение эффективности нагревания и охлаждения путем увеличения поверхности теплообмена

ЛКС — комбинированная лента

Лента комбинированная самоклеящаяся на основе алюминиевой фольги и полиэтиленовой пленки со стеклосеткой

 © likk.ru

Лента ЛКС на основе алюминиевой фольги

Применение комбинированных самоклеящихся лент ЛКС на основе алюминиевой фольги

  • Герметизации и защита агрегатов и поверхностей.
  • Повышение эффективности нагревания и охлаждения путем увеличения поверхности теплообмена
  • Монтаж вентиляционных труб и систем вентиляции
  • Защита металлических поверхностей и оборудования
  • Защита от повреждений в холодильных установках

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Специальные и нестандартные ленты

 © likk.ru

Компания производит самоклеящиеся материалы с индивидуальными свойствами для предприятий. Специальные самоклеящиеся ленты используются при производстве необходимых компонентов продукции.

Лента ЛТ

Лента односторонняя, электроизоляционная, самоклеящаяся ЛТ (полимерная универсальная) на основе полиэтилентерефталата. Характеризуется повышенными клеющими свойствами.

 © likk.ru

Применение лент ЛТ

  • Упаковка повышенной прочности
  • Для упаковки гофрокоробов
  • Обмотки различных промышленных товаров
  • Склеивание полимерных лент и пленок
  • Склеивание бумаги и других материалов
  • Улучшенный аналог ленты ЛТ производства «Карпол»
  • Применяется в злектротехнической и радиоэлектронной промышленность
  • Обладает электроизоляционными свойствами и сохраняет исходные качества в широком диапазоне температур
  • Изоляционного материала для нужд промышленных предприятий

Высокотемператрурная лента — ЛТ-Т

 © likk.ru

Высокотемпературная клейкая лента на основе пленки ПЭТ с акриловым клеевым слоем

  • На основе полиэтилентерефталата
  • Электроизоляционная
  • Теплостойкая

Лента ЛТ-Т — односторонняя, высокотемпературная, электроизоляционная, самоклеящаяся на основе полиэтилентерефталата.

Высокотемпературная самоклеящаяся лента на основе пленки ПЭТ широко применяется при ремонте техники и различной аппаратуры для изоляции электрических кабелей, плат, нагревательных элементов, а также при производстве военной и авиационной техники.

 © likk.ru

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Лента клейкая алюминиевая, дублированная полимерной пленкой

 © likk.ru

Лента МКА используется для ремонта, армирования внешних и внутренних углов в технологии сухого строительства, уплотнения, укрепления, прикрытия, соединения в строительных и других видах работ. Герметизация рефлекторов и теплообменников нагревательных приборов, систем водоснабжения, отопления и вентиляции. Крепление теплообменника к внутреннему шкафу холодильника (под запенивание).

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Лента клейкая алюминиевая обработанная термолаком — МТЛ

 © likk.ru

Лента МТЛ используется для крепления теплообменника к внутреннему шкафу холодильника, для приваривания нагревателя в ПВХ оболочке.

Примеры использования лент на основе алюминиевой фольги

  • Производство бытовой техники/Холодильная техника/Техника вентиляции и кондиционирования. Теплопроводящая алюминиевая лента крепко соединяет медные трубы системы охлаждения с панелями радиатора, обеспечивая высокую теплоотдачу. Обеспечивает превосходное отражение тепла и света. Также применяется для крепления теплообменника к внутреннему шкафу холодильника, для приваривания нагревателя в ПВХ оболочке, для герметизации оборудования (компрессоров, холодильников, емкостей с криогенными жидкостями, трубопроводов с хладагентами).
  • Герметизация. Алюминиевая лента применяется для герметизации, обеспечивая защиту от пыли и влаги.
  • Строительные, ремонтные и монтажные работы. Монтаж (герметизация соединительных швов труб, корпусов, воздухопроводов). Монтаж теплоизоляции саун и бань. Ремонт коррозийных повреждений в автомобилях.
  • Теплоэнергетика. Изоляция оборудования магистральных теплотрасс.

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Лента войлочная самоклеящаяся

Лента самоклеящаяся односторонняя на основе войлока.

  • Виброизоляция
  • Шумоизоляция

 © likk.ru

Применение войлочной ленты

  • Изоляция и утепление в строительстве
  • Звукоизоляция в автомобилестроении
  • Мебельное производство
  • Обувное производство
  • Швейное производство
  • Производство бытовой техники

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ПСТ — лента для ламинации

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Лента самоклеящаяся полимерная для горячей ламинации — ПСТ-20-23

Применение лент ПСТ

  • Изготовления самоклеящейся ленты непосредственно на заводах по производству вспененных материалов
  • Снижение себестоимости конечного продукта
  • Изготовления теплоизоляционных лент

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Лента самоклеящаяся полимерная защитная на основе полиэтилена

Полиэтиленовая клейкая лента «под запенивание».

 © likk.ru

Применение лент ЛПЗ

  • Используется при производстве холодильного оборудования, для изолирования, фиксации трубок испарителя на внутренней стенке корпуса холодильника
  • Применяется при запенивании пустот

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Лента самоклеящаяся — ЛПК

Лента самоклеящаяся полимерная на основе полиэтилена. Используется для работы на сложных поверхностях. Характеризуется превосходными барьерными и защитными свойствами.

 © likk.ru

Применение лент ЛПК

  • Машиностроительная, металлургическая, электротехническая промышленность
  • Изоляция панелей холодильников, трубопроводов и воздуховодов, оборудования
  • Фиксация электрических кабелей
  • Упаковочная индустрия (закрепление гофрокоробов)

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Полиэтиленовые ленты

Полимерные ленты на основе полиэтилена

 © likk.ru

Полимерные ленты на основе полиэтилена

Лента предназначена для:

  • покрытия или фиксирования ровных чистых поверхностей деталей или изделий технического назначения;
  • герметизации, антикоррозионной изоляции стыков и ремонта мест повреждений полимерных покрытий трубопроводов;
  • склеивания полимерных материалов;
  • упаковки коробок.

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Полипропиленовые

Самый распространенный вид самоклеящейся ленты на сегодняшний день — лента на основе биаксиальноориентированного полипропилена (БОПП). Часто именно ее называют «скотчем».

 © likk.ru

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Самоклеящаяся лента ПЭТ

 © likk.ru

Применение лент на основе ПЭТ

В строительстве, монтажных работах, соединении стыков труб и изоляционных материалов, в качестве упаковки, поскольку она обладает рядом преимуществ по сравнению с лентой на основе полипропилена, которая значительно уступает по прочности полиэфирной ленте.

ПЭТ-пленка, в отличие от полипропилена, незначительно подвержена воздействию жары и морозов (не расслаивается и не растрескивается), не разрушается под воздействием окружающей среды. Благодаря прочности и эластичности, она не вытягивается, устойчива к ударным нагрузкам и сохраняет упаковку грузов при различных воздействиях при перевозках.

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Лента самоклеящаяся на нетканой основе — НТ-80

 © likk.ru

Применение нетканых лент НТ

  • Для производства мебели
  • В медицине
  • В текстильной промышленности
  • В автомобилестроении
  • Предприятиями производящими бытовую технику

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Антистатическая медная лента — ММ-35

Клейкие медные ленты предназначены обычно для создания отводного потенциала при укладке токопроводящих и антистатических напольных и иных технических покрытий.

  • Токопроводящая
  • Широкий диапазон рабочих температур

 © likk.ru

Медные антистатические ленты

Лента ММ-35 — это самоклеящаяся, антистатическая клейкая лента на медной основе, имеющую токопроводящую основу.

 © a.radikal.ru

Применение медных антистатических лент ММ-35

  • Заземление антистатических напольных ковриков, антистатического линолеума, антистатических эпоксидных наливных полов
  • В помещениях электронной промышленности
  • На фармацевтических предприятиях
  • В медицинских помещениях и лабораториях
  • На химических, нефтеперерабатывающих заводах
  • В помещениях для хранения легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов
  • Оборудования контура заземления пола

Медные ленты предназначены для снятия электростатического зарада полов, бытовой техники. Также есть антистатические, токопроводящие и специальные ленты для электронных плат.

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Дополнительная информация размещена на сайтах:

  1. likk.ru/news/tekhnopark-lipeck/,
  2. likk.ru/produkcija/,
  3. plastinfo.ru/information/news/43654_15.10.2019/,
  4. ,
  5. ,
  6. ,
Источник: https://likk.ru

Липецкая область, импортозамещение, малый и средний бизнес
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