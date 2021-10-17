Компания «Электрома» увеличила выпуск самоклеящейся ленты для замещения импортной продукции

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Компания «Электрома», предприятие технопарка «Липецк», выпускает самоклеящиеся ленты торговой марки «Ликк™» и «Электрома™» для разных областей применения. Производство лент увеличено в связи с расширением производства и для удовлетворения растущего спроса.

ООО «Электрома» на протяжении 24 лет занимается производством самоклеящихся лент. Компания участует в ежегодных выставках строительных, отделочных материалов и технологий таких как «Росбилд» и др., имеет собственную специализированную лабораторию для контроля качества продукции на соответствие стандартам, включая международные.

Компания «Электрома» разрабатывает и производит самоклеящиеся ленты нескольких десятков наименований, выпускается более 60 видов самоклеящихся материалов (в том числе запатентованных). Для различных потребителей предлагаются ленты с разными свойствами, также производственные возможности компании позволяют выпускать партии лент с учетом индивидуальных потребностей, включая требования промышленности. Среди постоянных клиентов — свыше 1200 компаний России, Казахстана и Белоруссии.

Компания производит

ленты клейкие на основе медной фольги,

ленты клейкие на основе алюминиевой фольги,

армированные клейкие ленты,

клеепереносящие ленты,

двусторонние самоклеящиеся ленты,

ленты ЛТ (на основе полиэтилентерефталата),

специальные ленты для производственных нужд предприятий

Продукция компании замещает аналогичную продукцию иностранных производителей, импортируемую в Россию из Европы, США и Китая.

Армированные полимерные ленты — ЛПА, ТПЛ, duct tape

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Компания производит армированные самоклеящиеся ленты.

ЛПА — лента полиэтиленовая армированная,

ТПЛ — тканевая полиэтиленовая лента,

duct tape — так называемая «утиная лента» или серебристый скотч.

ЛПА — лента полиэтиленовая армированная

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Самоклеящаяся полиэтиленовая лента ЛПА армирована сеткой. Лента обладает высокой склейкой и липкостью. Лента прочная, эластичная и влагонепроницаемая.

Применение армированных самоклеящихся лент

Уплотнение вентиляционных труб, резиновых шлангов, строительных ограждений, укрывных пленок

Соединение элементов упаковки, несущих повышенные нагрузки

Обмотка поврежденных труб

Укрепление щелей и стыков труб

Герметизация швов, панелей, корпусов

Устранение протечек

Защита воздушных каналов от воды, влажности и пара

Запечатывание тары и защита товаров, подвергающихся воздействию воды и влаги

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Ленты на основе вспененных полимеров

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Компания «Электрома» производит широкий ассортимент самоклеящихся лент на основе вспененных полимеров. Вспененные полимеры — это материалы из полимерной основы с последующим вспениванием. Основным способом получения полимерных пен является диспергирование газа в полимер, находящийся в жидком состоянии, причем газ может быть как непосредственно механически введен в полимерную матрицу, так и получен в результате той или иной химической реакции или испарения из расплава полимера.

Вспененные ленты применяются в качестве упаковки и уплотнителей, для шумо- и теплоизоляции различных приборов, агрегатов и помещений, а также в производстве мягкой мебели, игрушек и спортивных снарядов.

Полимерные пены могут быть получены на основе практически всех полимеров, синтезируемых промышленностью (поливинилхлорида, полиолефинов, эпоксидных полимеров, силиконов и др.), однако наибольшее практическое значение имеют пенополиуретан, пенополиэтилен и вспененный каучук.

Вспененный каучук — ЭПДМ

Ленты самоклеящиеся на основе вспененного каучука

Лента клейкая на основе вспененного каучука

Самоклеящаяся лента ЭПДМ (EPDM)

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Лента ЭПДМ самоклеящаяся односторонняя на основе вспененного каучука

Ленты ЭПДМ из вспененного каучука предназначенны для надежной герметизации и теплоизоляции швов труб в труднодоступных местах, защиты от нежелательной потери тепла.

Применение лент EPDM из вспененного каучука

Уплотнение при монтажных работах

Герметизация и теплоизоляция швов труб

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Вспененный полиэтилен — ППЭ

Ленты самоклеящаяся односторонние на основе вспененного полиэтилена

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Лента самоклеящаяся односторонняя на основе вспененного полиэтилена ППЭ

Лента клейкая ППЭ — самоклеящаяся лента на основе пенополиэтилена, лента на основе вспененного полиэтилена с клейким слоем.

Применение вспененных самоклеящихся лент

Теплоизоляция и звукоизоляция

Амортизация

Уплотнение и поглощение вибрации

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Вспененные ленты — ППУ

Производятся ленты самоклеящиеся на основе вспененного полиуретана

Поролон самоклеящийся

Лента клейкая вспененная

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Лента самоклеящаяся односторонняя на основе пенополиуретана (поролона) — ППУ-5, ППУ-10

Ленты самоклеящиеся на основе вспененного полиуретана предназначенны для использования в качестве уплотнительного материала при монтажных, ремонтных и отделочных работах в производстве строительных материалов, мебельном производстве, автомобилестроении, на предприятиях по производству бытовой техники.

Применение самоклеящегося поролона

Уплотнение при монтажных, ремонтных и отделочных работах в производстве строительных материалов

Для производства мебели

Автомобилестроение — материал для шумоизоляции

На предприятиях, производящих бытовую технику

Для снижение вибрации и шумоизоляция

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Двусторонние клеепереносящие ленты

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Двусторонние клейкие ленты — когда материал ленточной основы с нанесенным на него с двух сторон клеем (адгезивом) закрывается предохранительным материалом (лайнером). На разные стороны наносят различные типы клеев с целью расширить диапазон применения. Толщина клея на обеих сторонах основы также может отличаться. В качестве предохраняющего материала используется вощеная бумага, а в отдельных случаях — полимерные пленки.

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Клеепереносящие ленты — ЛКБ

Клеепереносящая безосновная лента представляет собой тонкий слой клея, нанесенного на специальную, легко отделяемую подложку — антисклеивающий материал или релиз-лайнер.

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Лента клеепереносящая безосновная ЛКБ

Лента клеепереносящая безосновная температурная — ЛКБ-Т.

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ЛКБ-Т — высокотемпературная клеепереносящая лента с акриловым клеем, устойчивая к влаге, растворителям и УФ-излучению.

Применение клеепереносящей высокотемпературной ленты ЛКБ-Т

Монтаж и отделочные работы

Приклеивание теплостойких деталей

Склеивание автомобильных деталей

Ремонт производственного оборудовании

Склеивание декоративных панелей

Производство мебели

Пошив теплостойкой одежды

Изготовление самоклеящихся изделий без дорогостоящего оборудования (прикатка) и т.д

Клеепереносящие армированные ленты — ЛКА

Лента клеепереносящая, армированная полимерной сеткой

Армированная, полиэфирная сетка

Несколько вариантов клеевой композиции

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Лента клеепереносящая, армированная полимерной сеткой — ЛКА

Применение ленты ЛКА

Монтаж и отделочные работы

Монтаж дверных уплотнителей

Монтаж деталей автомобилей

Монтаж уплотнительных прокладок на оборудовании

Монтаж декоративных панелей, склеивание между собой

Мебельное производство

Пошив одежды и изготовлении промышленных товаров

При производстве бытовой техники

Изготовление самоклеящихся изделий без дорогостоящего оборудования (прикатка)

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Ленты на основе вспененного полиэтилена — 2ППЭ

Самоклеящиеся ленты на вспененной полимерной основе с нанесенным на нее с двух сторон клеем-расплавом. Основа ленты — вспененный полиэтилен

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Применение ленты

Тепло- и шумоизоляция помещений

В качестве уплотнителя и поглотителя вибрации в производстве бытовой техники

Изготовление обуви

Изготовление спортивных снарядов

Лента вспененная двусторонняя 2ППЭ1 зеркальная

Применение вспененной двусторонней ленты

В мебельной, рекламной и полиграфической промышленности

Фиксация зеркал

Для тепло- и шумоизоляции помещений;

Изготовление бытовой техники

Изготовление обуви

Лента полимерная, основа — 2БОПП

Производятся двусторонние самоклеящиеся ленты на основе полипропиленовой пленки (БОПП).

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Ленты самоклеящиеся на полипропиленовой основе — 2БОПП

Полипропиленовая пленка — самый распространенный полимер для изготовления двусторонних клейких лент. В отличие от полиэтилена, полипропилен менее плотный, более твердый (стоек к истиранию), более термостойкий (начинает размягчаться при 140 °C, температура плавления 175°C). Это полимер, который почти не подвергается коррозионному растрескиванию. Полипропиленовая пленка проявляет хорошую стойкость к УФ-излучению, действию бензина, керосина, спиртов, растворителей. Широкий рабочий температурный диапазон.

Применение ленты 2БОПП

Монтаж и отделочные работы

В типографиях при производстве полиграфии

Склеивание бумаги и изделий из картона

При производстве корпусной мебели

Монтаж декоративных панелей, склеивание между собой

Приклеивание легких декоративных изделий к вертикальным и горизонтальным поверхностям

Лента клейкая на бумажной основе — 2БП

Самоклеящиеся двусторонние ленты на бумажной основе.

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Лента самоклеящаяся двусторонняя на бумажной основе

Применение самоклеящейся двусторонней бумажной ленты

Швейное производство

Запечатывание конвертов

Отделочные и монтажных работы

Для нужд типографий

Склеивание бумаги, упаковка и обмотка коробок

Изготовление сувениров

Склеивание фотографий

При производстве бытовой техники

Проклеивании тканей при производстве мебели

Лента клейкая двусторонняя, нетканая основа — 2НТ

Особенностью двусторонних клейких лент на основе нетканых материалов является то, что при приклеивании на сложные поверхности и кромки нетканая лента точно повторяет все изгибы и неровности этих поверхностей. Кроме того, нетканые ленты устойчивы к воздействию высоких температур.

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Лента самоклеящаяся двусторонняя на нетканой основе.

Использование нетканой ленты 2НТ-14

Наклеивание на горизонтальные поверхности линолеума, ковровых покрытий

Прикрепление плакатов, фотографий, декоративных элементов интерьера, панелей и легких конструкций к вертикальным плоскостям

Крепление нетканой лентой плинтусов и пластиковых бордюров

Крепление потолочных панелей и зеркал

Крепление сэндвич-панелей к теплоизоляционному наполнителю

Склеивание декоративных панелей

Мебельное производство

Автомобилестроение и производства бытовой техники

Производстве строительных материалов

В рекламной отрасли

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Ленты самоклеящиеся алюминиевые

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МА — ленты алюминиевые самоклеящиеся

Промышленные односторонние ленты для работ, требующих применения теплопроводящих, огнеупорных, химически и термически стойких материалов. МА — металлическая алюминиевая лента самоклеящаяся из алюминиевой фольги с каучуковым клеевым слоем

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Ленты алюминиевые самоклеящиеся МА

Ленту МА используют при ремонтных работах для защиты поврежденных частей оборудования, в том числе там, где требуется защита от коррозии.

Применение самоклеящихся алюминиевых лент МА

Гидро- и теплоизоляция при монтаже и герметизации труб

Гидро- и теплоизоляция при монтаже систем вентиляции и кондиционирования

Ремонт оборудования, защита от коррозии

Теплоизоляция бань, печей и саун

Соединение стыков различных фольгированных материалов

Защита пластмассовых деталей от тепловой деформации. Изготовление рефлекторов источников света

Защита от воздействия открытого огня

Долговечная защита от ультрафиолетовых лучей

Повышение эффективности нагревания и охлаждения путем увеличения поверхности теплообмена

МК — промышленные комбинированные ленты

МК — лента клейкая из алюминиевой фольги, дублированной полимерной пленкой

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Ленты алюминиевые самоклеящиеся комбинированные МК-32, МК-43, МК-48

МК — лента самоклеящаяся алюминиевая, дублированная полимерной пленкой с повышенной клейкостью ко многим поверхностям, с высоким сопротивлением статическому сдвигу.

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Применение лент МК

Производство холодильников и бытовой техники

Герметизация и защита агрегатов и поверхностей

Обмотка кабелей, шлангов и разъемов для защиты их от тепла и пламени

Повышение эффективности нагревания и охлаждения путем увеличения поверхности теплообмена

Защита от воздействия тепла и пламени

Защита от ультрафиолетовых лучей

ЛМА — алюминиевая лента армированная

Лента алюминиевая самоклеящаяся армированная полимерной сеткой с большей прочностью на разрыв в продольном направлении, легко рвется в поперечном направлении.

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Лента алюминиевая самоклеящаяся армированная ЛМА

Используется для монтажных и ремонтных работ любой сложности, армирования внешних и внутренних углов уплотнительных материалов.

Применение армированных лент ЛМА

Герметизации и защиты агрегатов и поверхностей

Обмотка кабелей, шлангов и разъемов для защиты их от тепла и пламени

Защита пластмассовых деталей от тепловой деформации

Изготовление рефлекторов источников света

Защита от воздействия открытого огня

Защита от ультрафиолетовых лучей

Повышение эффективности нагревания и охлаждения путем увеличения поверхности теплообмена

ЛКС — комбинированная лента

Лента комбинированная самоклеящаяся на основе алюминиевой фольги и полиэтиленовой пленки со стеклосеткой

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Лента ЛКС на основе алюминиевой фольги

Применение комбинированных самоклеящихся лент ЛКС на основе алюминиевой фольги

Герметизации и защита агрегатов и поверхностей.

Повышение эффективности нагревания и охлаждения путем увеличения поверхности теплообмена

Монтаж вентиляционных труб и систем вентиляции

Защита металлических поверхностей и оборудования

Защита от повреждений в холодильных установках

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Специальные и нестандартные ленты

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Компания производит самоклеящиеся материалы с индивидуальными свойствами для предприятий. Специальные самоклеящиеся ленты используются при производстве необходимых компонентов продукции.

Лента ЛТ

Лента односторонняя, электроизоляционная, самоклеящаяся ЛТ (полимерная универсальная) на основе полиэтилентерефталата. Характеризуется повышенными клеющими свойствами.

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Применение лент ЛТ

Упаковка повышенной прочности

Для упаковки гофрокоробов

Обмотки различных промышленных товаров

Склеивание полимерных лент и пленок

Склеивание бумаги и других материалов

Улучшенный аналог ленты ЛТ производства «Карпол»

Применяется в злектротехнической и радиоэлектронной промышленность

Обладает электроизоляционными свойствами и сохраняет исходные качества в широком диапазоне температур

Изоляционного материала для нужд промышленных предприятий

Высокотемператрурная лента — ЛТ-Т

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Высокотемпературная клейкая лента на основе пленки ПЭТ с акриловым клеевым слоем

На основе полиэтилентерефталата

Электроизоляционная

Теплостойкая

Лента ЛТ-Т — односторонняя, высокотемпературная, электроизоляционная, самоклеящаяся на основе полиэтилентерефталата.

Высокотемпературная самоклеящаяся лента на основе пленки ПЭТ широко применяется при ремонте техники и различной аппаратуры для изоляции электрических кабелей, плат, нагревательных элементов, а также при производстве военной и авиационной техники.

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Лента клейкая алюминиевая, дублированная полимерной пленкой

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Лента МКА используется для ремонта, армирования внешних и внутренних углов в технологии сухого строительства, уплотнения, укрепления, прикрытия, соединения в строительных и других видах работ. Герметизация рефлекторов и теплообменников нагревательных приборов, систем водоснабжения, отопления и вентиляции. Крепление теплообменника к внутреннему шкафу холодильника (под запенивание).

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Лента клейкая алюминиевая обработанная термолаком — МТЛ

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Лента МТЛ используется для крепления теплообменника к внутреннему шкафу холодильника, для приваривания нагревателя в ПВХ оболочке.

Примеры использования лент на основе алюминиевой фольги

Производство бытовой техники/Холодильная техника/Техника вентиляции и кондиционирования. Теплопроводящая алюминиевая лента крепко соединяет медные трубы системы охлаждения с панелями радиатора, обеспечивая высокую теплоотдачу. Обеспечивает превосходное отражение тепла и света. Также применяется для крепления теплообменника к внутреннему шкафу холодильника, для приваривания нагревателя в ПВХ оболочке, для герметизации оборудования (компрессоров, холодильников, емкостей с криогенными жидкостями, трубопроводов с хладагентами).

Герметизация. Алюминиевая лента применяется для герметизации, обеспечивая защиту от пыли и влаги.

Строительные, ремонтные и монтажные работы. Монтаж (герметизация соединительных швов труб, корпусов, воздухопроводов). Монтаж теплоизоляции саун и бань. Ремонт коррозийных повреждений в автомобилях.

Теплоэнергетика. Изоляция оборудования магистральных теплотрасс.

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Лента войлочная самоклеящаяся

Лента самоклеящаяся односторонняя на основе войлока.

Виброизоляция

Шумоизоляция

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Применение войлочной ленты

Изоляция и утепление в строительстве

Звукоизоляция в автомобилестроении

Мебельное производство

Обувное производство

Швейное производство

Производство бытовой техники

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ПСТ — лента для ламинации

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Лента самоклеящаяся полимерная для горячей ламинации — ПСТ-20-23

Применение лент ПСТ

Изготовления самоклеящейся ленты непосредственно на заводах по производству вспененных материалов

Снижение себестоимости конечного продукта

Изготовления теплоизоляционных лент

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Лента самоклеящаяся полимерная защитная на основе полиэтилена

Полиэтиленовая клейкая лента «под запенивание».

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Применение лент ЛПЗ

Используется при производстве холодильного оборудования, для изолирования, фиксации трубок испарителя на внутренней стенке корпуса холодильника

Применяется при запенивании пустот

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Лента самоклеящаяся — ЛПК

Лента самоклеящаяся полимерная на основе полиэтилена. Используется для работы на сложных поверхностях. Характеризуется превосходными барьерными и защитными свойствами.

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Применение лент ЛПК

Машиностроительная, металлургическая, электротехническая промышленность

Изоляция панелей холодильников, трубопроводов и воздуховодов, оборудования

Фиксация электрических кабелей

Упаковочная индустрия (закрепление гофрокоробов)

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Полиэтиленовые ленты

Полимерные ленты на основе полиэтилена

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Полимерные ленты на основе полиэтилена

Лента предназначена для:

покрытия или фиксирования ровных чистых поверхностей деталей или изделий технического назначения;

герметизации, антикоррозионной изоляции стыков и ремонта мест повреждений полимерных покрытий трубопроводов;

склеивания полимерных материалов;

упаковки коробок.

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Полипропиленовые

Самый распространенный вид самоклеящейся ленты на сегодняшний день — лента на основе биаксиальноориентированного полипропилена (БОПП). Часто именно ее называют «скотчем».

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Самоклеящаяся лента ПЭТ

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Применение лент на основе ПЭТ

В строительстве, монтажных работах, соединении стыков труб и изоляционных материалов, в качестве упаковки, поскольку она обладает рядом преимуществ по сравнению с лентой на основе полипропилена, которая значительно уступает по прочности полиэфирной ленте.

ПЭТ-пленка, в отличие от полипропилена, незначительно подвержена воздействию жары и морозов (не расслаивается и не растрескивается), не разрушается под воздействием окружающей среды. Благодаря прочности и эластичности, она не вытягивается, устойчива к ударным нагрузкам и сохраняет упаковку грузов при различных воздействиях при перевозках.

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Лента самоклеящаяся на нетканой основе — НТ-80

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Применение нетканых лент НТ

Для производства мебели

В медицине

В текстильной промышленности

В автомобилестроении

Предприятиями производящими бытовую технику

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Антистатическая медная лента — ММ-35

Клейкие медные ленты предназначены обычно для создания отводного потенциала при укладке токопроводящих и антистатических напольных и иных технических покрытий.

Токопроводящая

Широкий диапазон рабочих температур

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Медные антистатические ленты

Лента ММ-35 — это самоклеящаяся, антистатическая клейкая лента на медной основе, имеющую токопроводящую основу.

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Применение медных антистатических лент ММ-35

Заземление антистатических напольных ковриков, антистатического линолеума, антистатических эпоксидных наливных полов

В помещениях электронной промышленности

На фармацевтических предприятиях

В медицинских помещениях и лабораториях

На химических, нефтеперерабатывающих заводах

В помещениях для хранения легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов

Оборудования контура заземления пола

Медные ленты предназначены для снятия электростатического зарада полов, бытовой техники. Также есть антистатические, токопроводящие и специальные ленты для электронных плат.

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