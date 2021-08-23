Благодаря нацпроекту в Нижнем Новгороде на городской маршрут вышли 20 новых автобусов

© cdn.rosavtodor.gov.ru

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» новый комфортабельный городской транспорт поступил еще в одну агломерацию — 20 автобусов «ЛиАЗ» пополнили автопарк Нижнего Новгорода.

Особенность нового транспорта — работа на компримированном природном газе. Это один из самых экологичных видов моторного топлива, его применение позволяет значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

Новый подвижной состав оборудован антивандальными креслами и противоскользящим напольным покрытием. Он приспособлен для перевозки маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками. В транспортных средствах есть специальное место для крепления инвалидных кресел и для собаки-поводыря.

© cdn.rosavtodor.gov.ru

Новые автобусы вышли на городской маршрут № 40 «Микрорайон Юг — микрорайон Верхние Печоры».

Это уже вторая партия транспорта, поступившая в Нижний Новгород по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В прошлом году город получил 84 автобуса, они работают на социальных маршрутах А-43, А-48 и других.