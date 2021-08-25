В Москве открыта новая школа

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Москва готовится к 1 Сентября — Дню знаний, школьные образовательные объекты ремонтируются, реконструируются, строятся новые. К 1 сентября будет введено порядка 25 объектов, всего за этот год будет построено около 40 объектов образования — школы, детские сады

Новое здание школы № 2117 на 550 учеников открылось в Щербинке.

Четырехэтажное здание площадью 9,2 тысячи квадратных метров выполнено из монолитного железобетона. Внутри создана комфортная и безопасная среда для обучения, физического и эстетического развития учащихся 6-11-х классов. Учебные кабинеты по естественным наукам совмещены с зоной практикума по физике, химии, биологии.

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Также в школе располагаются кабинет информационных технологий с возможностью расширения до ИТ-полигона, кабинеты технического черчения и моделирования, иностранного языка и другие учебные кабинеты. Для проведения лекций по предметам естественно-научного цикла в здании предусмотрена специальная аудитория.

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В свое распоряжение учащиеся получат два спортивных зала, актовый зал с эстрадой, трансформируемой системой кресел и современным мультимедийным оборудованием, а также медицинский блок и столовую.

© mos.ru

© mos.ru

В библиотеке-медиатеке с читальным залом ученики получат возможность работать с электронными книгами, выполнять домашние задания, заниматься поиском информации для исследований и проектов, готовиться к диагностическим работам, используя ресурсы «Московской электронной школы» и других образовательных платформ. Ребята смогут посещать шахматный класс, занятия изобразительным искусством и другие кружки дополнительного образования, для которых предусмотрены специальные помещения. Кроме того, в школе обустроили зону отдыха учащихся, включая кабинет релаксации.

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На школьном дворе учеников ждут спортивные тренажеры и комплексная площадка для игры в футбол, волейбол, баскетбол. На территории высажены кустарники, разбиты газоны и цветники. Здание и школьный двор полностью приспособлены для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. На входе в школу установлены подъемники, в самом здании есть лифты для маломобильных учеников, в коридорах размещены информационные стенды для слабовидящих.

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Школу № 2117 основали в 1951 году. Сегодня в ее состав входят три школьных здания (включая новый корпус) и шесть зданий для дошкольников (включая здание-новостройку по адресу: улица Индустриальная, дом 15). В школе обучаются 3694 ребенка, в том числе 1161 дошкольник и 2533 школьника. В учреждении работают 325 сотрудников, включая 139 учителей и 122 воспитателя.

© mos.ru

© mos.ru

С 2011 года в Москве построили 433 здания образовательных учреждений, в том числе 316 детских садов и 117 школ. Из всех новых детских садов и школ 263 объекта возвели за счет городского бюджета, 170 — за счет инвесторов.

В планах на 2021-2023 годы — строительство более 90 новых зданий школ и детских садов за счет городского бюджета. Примерно столько же новостроек будет введено в эксплуатацию на средства инвесторов.

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