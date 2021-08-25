«Росэлектроника» создала робота для тушения пожаров на промышленных объектах

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил новый роботизированный комплекс для тушения пожаров с технологией машинного обучения. Высокая эффективность устройства при компактных габаритах позволяет применять его на кораблях, буровых платформах и любых других промышленных объектах. Демонстрация системы состоялась на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Комплекс состоит из стационарного пожарного робота, телевизионной взрывозащищенной камеры и блока питания. Общий вес устройства — 18 кг. При обнаружении пламени комплекс передает координаты очага горения в систему управления, которая автоматически наводит на огонь лафетный ствол (водомет). При этом автоматически ведется журнал происшествий, а все видео с камеры сохраняются в архив.

«Пожар на промышленном объекте всегда сопряжен с высоким уровнем риска. Для предотвращения техногенных аварий требуются максимально надежные и эффективные решения. Разработанный нами роботизированный пожарный комплекс позволяет в автоматизированном режиме обнаруживать, распознавать и реагировать на нештатную ситуацию на ранней стадии. Изначально устройство разрабатывалось для применения в составе системы корабельного мониторинга, но может использоваться в том числе на промышленных и логистических объектах», — рассказал генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

При интеграции в существующую систему безопасности, пожарный комплекс может также выполнять охранные функции: он способен обнаруживать нарушителей и препятствовать их проникновению на территорию объекта с помощью струи воды. В составе «Росэлектроники» разработкой и производством комплексов занимается предприятие Концерна «Вега» — завод «Энергия».