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Ижевский Завод Изоляции ввел в промышленную эксплуатацию новую линию ВПП

 © aospg.ru

В рамках реализации очередного этапа инвестиционной программы на Ижевском Заводе Изоляции, входящем в состав Сибирской Промышленной Группы, введена в промышленную эксплуатацию новая линия по нанесению внутреннего порошкового покрытия насосно-компрессорных труб.

Рост потребности в насосно-компрессорных трубах с внутренним покрытием диктует необходимость в соответствующем увеличении объема производства труб. Запуск новой линии обеспечивает надежную защиту внутренней поверхности труб от коррозии и повышает их эксплуатационные свойства. Технологический процесс предусматривает раздельное нанесение покрытия на трубы и муфты.

В начале текущего года был успешно завершен весь комплекс работ по монтажу оборудования, пуско-наладочным работам и проведены опытные испытания. На сегодняшний день отлажено программное обеспечение, позволяющее новой линии по нанесению внутреннего порошкового покрытия работать в автоматическом режиме в промышленных объемах.
Источник: http://aospg.ru/press-centr/novosti...yu-ekspluataciyu-novaya-liniya-vpp/

Удму́ртская Респу́блика, Ижевский Завод Изоляции, Сибирская Промышленная Группа, изоляция, антикоррозионное покрытие
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