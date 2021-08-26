Ижевский Завод Изоляции ввел в промышленную эксплуатацию новую линию ВПП

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В рамках реализации очередного этапа инвестиционной программы на Ижевском Заводе Изоляции, входящем в состав Сибирской Промышленной Группы, введена в промышленную эксплуатацию новая линия по нанесению внутреннего порошкового покрытия насосно-компрессорных труб.

Рост потребности в насосно-компрессорных трубах с внутренним покрытием диктует необходимость в соответствующем увеличении объема производства труб. Запуск новой линии обеспечивает надежную защиту внутренней поверхности труб от коррозии и повышает их эксплуатационные свойства. Технологический процесс предусматривает раздельное нанесение покрытия на трубы и муфты.

В начале текущего года был успешно завершен весь комплекс работ по монтажу оборудования, пуско-наладочным работам и проведены опытные испытания. На сегодняшний день отлажено программное обеспечение, позволяющее новой линии по нанесению внутреннего порошкового покрытия работать в автоматическом режиме в промышленных объемах.