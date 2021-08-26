В Ульяновской области открыли движение по левобережной развязке Президентского моста

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Торжественная церемония состоялась 25 августа.

Строительство развязки проводилось в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

Новая развязка обеспечит съезд с мостового перехода в район Верхней Террасы на пересечении улиц Врача Михайлова и Оренбургской. В рамках проекта построена новая автомобильная дорога общей протяженностью 2,6 км, путепроводы, устроены велосипедные и пешеходные дорожки. Также до конца года на Димитровградском шоссе около дома № 2 по улице Гусева появится надземный пешеходный переход, что повысит безопасность движения, как для пешеходов, так и для водителей.

Как уточнили в региональном Минтрансе, автобус по маршруту № 10 стартует от проспекта Дружбы народов и будет проходить через подъезд к Центральной городской клинической больнице, Заволжский ЗАГС, Перинатальный центр, Дом детства, парк 40-летия ВЛКСМ.

Также в рамках тожественной церемонии состоялось открытие памятника мостостроителям.

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