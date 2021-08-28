Ростех открыл в Уфе центр подготовки авиационных специалистов

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На «ОДК-УМПО» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) состоялось торжественное открытие первого производственно-учебного центра Госкорпорации Ростех. Здесь будут ежегодно обучать порядка 2 тысяч сотрудников, которые освоят сразу несколько смежных профессий в рамках одной специальности и получат приоритет при трудоустройстве на заводы Ростеха. Общий объем инвестиций в создание центра составил более 2,4 млрд рублей.

Производственно-учебный центр создан для подготовки многопрофильных специалистов самых востребованных рабочих профессий к работе на высокотехнологичном производстве.

Строительство центра началось около года назад. Сейчас здание площадью 14,5 тыс. кв.м. полностью готово и оснащено всеми ресурсами для подготовки высококвалифицированных кадров, уже 1 сентября 2021 года центр примет первых учащихся.

Центр оснащен по самым современным стандартам. Кроме аудиторий и учебных лабораторий в нем оборудованы производственные участки. В центре установлены более 223 единиц оборудования, которое используется в реальном цикле производства авиационных двигателей. Среди них — 150 крупногабаритных станков и 45 станков с числовым программным управлением, в том числе российского производства компании «Стан».

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Подготовка будет вестись по двум направлениям: «Обработка металлов резанием» и «Мехатроника». Особенность учебных курсов в том, что они строятся по дуальной системе: теоретические занятия займут около 30% времени, а 70% — практика. По окончании курса обучения будут выдаваться дипломы, удостоверения и свидетельства о получении профессии.

Упор в образовательной программе сделан на современные компетенции и практические навыки. Ежегодно на базе Центра планируется готовить порядка 2 000 специалистов. Здесь собран отличный преподавательский состав, который состоит из настоящих знатоков своего дела. Большинство из них прошли специальное обучение в образовательном центре BBW в Германии. Безусловно, передовой опыт ОДК-УМПО будет масштабирован на другие предприятия авиационного кластера.

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В России за последние 5 лет объем производства станкоинструментальной продукции увеличился на 76%, а ее экспорт вырос на 131%. Достижению таких внушительных показателей способствовал один из лидеров отрасли — компания «СТАН». Ее доля в производстве российского металлообрабатывающего оборудования в 2020 году составила 10%. При поставке станков в уфимский учебно-производственный центр авиационного кластера Госкорпорации «Ростех» специалисты «СТАН» провели весь комплекс работ — от закупки комплектующих до проведения пусконаладки — всего за 5 месяцев, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в мире и вызванные ею сложности в международной кооперации.