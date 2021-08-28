АО «ГАКЗ» изготовило полковую колесно-гусеничную машину для бульдозерно-землеройных работ

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Как сообщила пресс-служба АО «ГАКЗ», Галичский автокрановый завод, который входит в ассоциацию «Росспецмаш», представил новую полковую землеройную машину ПЗМ-2М на колесно-гусеничном ходу для инженерных войск и служб МЧС, изготовленную на серийном «армейском» шасси КАМАЗ-65224.

Машина предназначена для расчистки территории, возведения грунтовой насыпи шириной до 3,2 метра, создания защитных минеральных полос шириной до 20 метров и тушения верховых пожаров с помощью метателя грунта.

Новая машина с полной массой 23,5 тонны способна передвигаться со скоростью 90 км/ч и должна сменить устаревшую, выпущенную в 60-е годы прошлого века ПЗМ-2 на базе выпускавшегося в Харькове сельскохозяйственного энергонасыщенного колёсного трактора общего назначения Т-150К, скорость которой в 2 раза ниже, чем у новой модели.

© www.gakz.ru

© www.gakz.ru

© www.gakz.ru

© www.gakz.ru

© www.gakz.ru

© www.gakz.ru

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/US65DDgqPeI