Ход реконструкции участка трассы «Президентской дороги» до Ялтинского кольца в Крыму

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Строительство этого участка ведётся в 2 этапа.Стоимость работ на первом этапе, контракт на выполнение работ по которому заключен в июне 2020 года, составляет 8,9 млрд рублей. Работы планируется завершить к декабрю 2021 года.Общая стоимость севастопольского участка трассы составляет 20,8 млрд рублей