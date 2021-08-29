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Ход реконструкции участка трассы «Президентской дороги» до Ялтинского кольца в Крыму

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/PEgLgUP47Zg

Строительство этого участка ведётся в 2 этапа.Стоимость работ на первом этапе, контракт на выполнение работ по которому заключен в июне 2020 года, составляет 8,9 млрд рублей. Работы планируется завершить к декабрю 2021 года.Общая стоимость севастопольского участка трассы составляет 20,8 млрд рублей
Источник: https://www.skyscrapercity.com/thre...D0%B8%D1%82c%D1%8F.1942376/page-643

дорожное строительство, Таврида, Крым
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