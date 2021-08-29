Ход реконструкции участка трассы «Президентской дороги» до Ялтинского кольца в Крыму
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/PEgLgUP47Zg
Строительство этого участка ведётся в 2 этапа.Стоимость работ на первом этапе, контракт на выполнение работ по которому заключен в июне 2020 года, составляет 8,9 млрд рублей. Работы планируется завершить к декабрю 2021 года.Общая стоимость севастопольского участка трассы составляет 20,8 млрд рублей
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