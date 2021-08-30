Тюменский «Сибгазаппарат» запустил новую технологическую линию

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На Тюменском трубном заводе «Сибгазаппарат» (входит в состав группы «Полипластик») запустили новую линию по производству трехслойных полимерных труб диметром от 160 до 450 мм. Объем инвестиций в новый проект составил 62 млн рублей. Продукция предназначена для сетей водоснабжения, газораспределения и кабелезащиты.

По словам директора тюменского филиала завода «Сибгазаппарат» Александра Сидорюка, трубы трехслойные, обладают повышенной износостойкостью и благодаря сложному технологическому процессу хорошо защищены от подделок. Верхний слой упрощает визуальную идентификацию повреждений и контроль за сварным швом, а также защищает от ультрафиолета. Второй слой обеспечивает хорошую свариваемость, а третий придает стойкость к точечным нагрузкам. В частности, оберегает полиэтиленовую трубу с токопроводящей лентой, которая необходима в случае порыва. Благодаря такому кабелю датчики точно определяют место залегания поврежденной трубы.

Гарантированный срок службы полиэтиленовых труб завода «Сибгазаппарат» составляет более полувека. Инновационная продукция производится на современном импортном оборудовании немецкого производства. Для производства нового вида полиэтиленовых труб используется сырье «ЗапСибНефтехима» из Тобольска. Благодаря этому у продукции сравнительно небольшая себестоимость, что, разумеется, положительно влияет на конурентоспособность.

Цена на продукцию почти не отличается от цены на обычную черную трубу, которую производят порой даже кустарным способом. Именно такой фальсификат становится причиной коммунальных аварий. Инновационные продукты завода «Сибгазаппарат» позволяют избежать подобных случаев.

Инвестпроект имеет исключительно важное значение не только для повышения качества и безопасности сетей строительных и коммунальных объектов всего Уральского федерального округа, но и значимым событием для формирования на территории Тюменской области нефтехимического кластера. Кластер объединит промышленные и сервисные предприятия Тобольской промышленной площадки и предприятия, занятые переработкой нефтехимической продукции. Для реализации кластерной инициативы в 2020 году создана отраслевая ассоциация, объединяющая предприятия промышленности полимерных материалов.

Новая технологическая линия практически полностью автоматизирована и требует присутствия всего двух сотрудников. По словам начальника производства Андрея Боброва, производственная мощность составляет до 600 килограммов в час. Время, необходимое от загрузки сырья до выхода готовой продукции, составляет в зависимости от диаметра трубы до двух часов.

Продукция завода будет закрывать потребности всего Уральского федерального округа, а также Пермского края и Оренбургской области. Первая партия уже отправлена на объекты Перми.

Практически полностью автоматизированная линия требует присутствия двух сотрудников.

© t-l.ru

© t-l.ru

© t-l.ru

© t-l.ru

© t-l.ru

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