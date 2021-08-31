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Официальное название парка — «Краснодар», но все знают его, как парк Галицкого. Известный меценат и предприниматель потратил на парк 4 млрд рублей — и развитие идет до сих пор. В результате пустырь рядом со стадионом превратился в большой современный парк, который теперь называют обязательной к посещению достопримечательностью и произведением искусства.

Парк действительно стоит того, чтобы в нем побывать, причем, как минимум, дважды: при свете дня и когда стемнеет. Днем посетителей радуют фонтаны, огромное количество зелени, красивые дорожки, зоны отдыха. Ночью — уникальная подсветка, которая полностью меняет облик парка. А еще в парке Галицкого почти нет углов — все дорожки выполнены в виде окружностей, которые плавно перетекают друг в друга.

1. Парк расположен на северо-востоке Краснодар рядом с крупнейшим в городе одноимённым стадионом. Разработкой необычного для России проекта занимались специалисты одной из лучших немецких архитектурных компаний GMP International.

© img.geliophoto.com

2. Создатели отошли от классической концепции строительства парковых зон. Все объекты урбанистического природного комплекса состоят из спиралей, изгибов и полусферических линий, что особенно заметно с высоты.

© img.geliophoto.com

3. В парке собрано более 2500 видов деревьев, включая редких и экзотических представителей флоры.

© img.geliophoto.com

4. Освещение парка является неотъемлемой частью оригинального дизайн-проекта. Всего на территории парка расположено более 10 тыс осветительных приборов. Специальная подсветка имеет свои особенности для каждой из зон.

© img.geliophoto.com

5. Территория парка разбита на 30 зон для отдыха на любой вкус: от прогулок с детьми и просмотра кино под открытым небом до занятий активными видами спорта. Среди них летний амфитеатр, лабиринты, игровые площадки, кафе, веревочный панда-парк, скейтпарк, скалодром, террасированный сад, фонтан, водоёмы, английский парк и многое другое.

© img.geliophoto.com

6. Домашний стадион футбольного клуба «Краснодар». Стадион наивысшей четвёртой категории УЕФА появился недавно — его строительство начали в 2011 г., а первый матч прошёл в октябре 2016 г. Его вместимость составляет 34652 места, из которых больше 3000 — категории VIP. Спортивная площадка получила множество наград и заняла лидирующие позиции в нескольких мировых рейтингах.

© img.geliophoto.com

7. Здание выполнено в форме кольца, в центре которого — футбольное поле под открытым небом. Несмотря на это болельщикам были не страшны ни дождь, ни холод: вантовая крыша полностью закрывает трибуны, а инфракрасный обогрев обеспечивает комфорт даже зимой.

© img.geliophoto.com

8. Стадион, как и прилегающий к нему парк, полностью построен на деньги Сергея Галицкого, бывшего владельца крупнейшей сети магазинов в России «Магнит». По некоторым оценкам, стоимость строительства составляет около 400 млн долларов.

© img.geliophoto.com

9. Террасированный сад, аллеи которого плавно спускаются вниз.

© img.geliophoto.com

10. Арт-объект «Геолокация». В зеркальном отражении инсталляции, изготовленной из нержавеющей стали, можно увидеть панораму местности.

© img.geliophoto.com

11. На территории парковой зоны собраны не только типичные для регионов России зелёные насаждения, но и экзотические виды растительности, такие как тюльпановое дерево, бонсай и туи. Поскольку саженцы высаживались уже подросшими, парк имел законченный вид изначально.

© img.geliophoto.com

12. Весной 2020 года в парке появился еще один нетипичный для местной флоры представитель — баобаб, или сейба великолепная. Благодаря стараниям сотрудников комплекса, дерево с мощным стволом хорошо прижилось в парке, а на зиму его укрывают под куполом искусственной среды.

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13. На вершине серпантинной спирали расположена смотровая площадка «Пирамида».

© img.geliophoto.com

14. В свете огней вечерней подсветки смотровая площадка похожа на круговой лабиринт. Подъем на ее вершину разрешен посетителям только пешком.

© img.geliophoto.com

15. Спиралеобразная пирамида.

© img.geliophoto.com

16. Летний амфитеатр, который может вместить до 200 человек.

© img.geliophoto.com

17. Также здесь проходят выступления музыкальных артистов, показы матчей и театральные представления под открытым небом.

© img.geliophoto.com

18. В парке построены и другие места для активностей: детские площадки для разных возрастов, скалодром и скейт-парк.

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19. Французский сад.

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20. Французский сад представляет собой собрание симметричных оазисов. Декоративные кадки с клёнами окружены изогнутыми лавочками, живыми изгородями и повторяющимися модульными элементами в разных комбинациях.

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21. Через всю территорию парка проходит улица Разведчика Леонова.

© img.geliophoto.com

22. Парковый комплекс снабжен огромной бесплатной стоянкой, рассчитанной на 1800 мест.

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23. Зеркальный лабиринт считается одной из самых популярных экспозиций комплекса. В центре него высажен королевский делоникс, привезенный с острова Мадагаскар, крона которого в период цветения покрывается огненными листьями.

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24. По задумке авторов проекта зеркала расставлены таким образом, чтобы создать у посетителей иллюзию нахождения в мадагаскарском тропическом саду. В вечернее время, лабиринт загорается огнями яркой подсветки.

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25. Парковые фонтаны являются неотъемлемой частью архитектурного пейзажа. Создатели активно задействовали водную стихию при создании ландшафта.

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27. Водоём «Кратер» по периметру окружен коридором из мелких струй-арок. Плавно спускающиеся к центру ступени ведут к небольшому пруду с разноцветными карпами.

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28. В тени деревьев посетители отдыхают на ступенях фонтана, любуясь водоёмом с декоративными рыбами.

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29. В ночное время парк закрыт для посещения.

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30. Фонтан «Стремительная река» выглядит как высокая скала, по откосам которой вода стекает в неглубокий бассейн, огибающий фонтан. В его центре установлен подиум с плакучими ивами и скамейками для отдыха.

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32. Фонтан «Инфинити».

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33. В 2019 году парк «Краснодар» был удостоен международной премии в номинации Eurasian Park Awards как лучший рукотворный объект, появившийся за последнее десятилетие.

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