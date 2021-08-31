«Швабе» направил прицельную оптику в Киргизию

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Холдинг «Швабе» передал дистрибьютеру более 50 гражданских прицелов новосибирского предприятия. Изделия предназначены для охоты, практической и спортивной стрельбы.

В поставку вошли коллиматор закрытого типа ПКУ-2, широкоугольный прицел ПО1×20ПМ, модификации прицелов классической серии ПО, предназначенные для установки на планку Пикатинни — ПО4×24П и ПО6×36П и другие. Поставка последних расширяет рынок сбыта за счет охвата новой категории оружия с планкой Пикатинни. Разработчик продукции — Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) Холдинга.

«Киргизия проявляет большой интерес к прицельной оптике российского производства, в том числе отмечает ее надежность и доступность. На протяжении нескольких лет мы наращиваем присутствие на данном оружейном рынке. Так, в этом году объем продукции предприятия в республике увеличился почти в четыре раза», — рассказал генеральный директор НПЗ Антон Клоков.

Сегодня прицелы НПЗ пользуются спросом на территории России, а также в Европе и Азии. В Киргизию поставки ведутся с 2019 года.